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大腸癌連續 15 年為國人癌症發生排行榜首位，在疫情之下發生率看似趨緩，但事實上可能只是早期患者並未及早發現，張伸吉就臨床觀察：「這三年民眾都很怕到醫院，大家一度覺得大腸癌減少了，事實上最近這半年各大醫院觀察，許多大腸癌患者是初期沒有檢查到。」
大腸癌患者當中，因腫瘤引起「大腸完全阻塞」和「嚴重腹脹症狀」發生率約為 10-20%，張伸吉從經驗分享，以前每個星期僅有 2-3 位這樣個案，但最近這半年幾乎每天都有 2 位新病人，因腸阻塞到急診需要手術的成長比率超過 30% 以上。
多處器官轉移大腸癌仍有治癒機會
顯現大腸癌一旦進展到中晚期，不僅症狀加劇、治療也變得更加複雜，但患者千萬別為此灰心喪志，即使是「多處器官轉移的大腸癌」仍是有機會將癌細胞清除乾淨，達到有治癒的機會。
張伸吉分享一名非常勇敢大腸癌患者，53 歲的邱先生 10 年前就因腹痛及大便出血送急診，被診斷大腸癌阻塞合併肝臟及淋巴轉移，而且居然是預後較差的 RAS 突變型，積極治療下一度穩定，但又再度復發，前後一共有六個器官轉移，包含肝、肺、遠端淋巴、腹膜、骨盆腔。
邱先生考量自己孩子才小，家中經濟重擔都在自己身上，10 年來配合積極醫囑，總共進行 36 次化學標靶治療、6 次手術切除癌細胞，去年也進行「完整腹膜腫瘤切除手術」、合併「腹腔溫熱化療」以消滅腹膜腫瘤，在最新的一次正子攝影中發現，既有的腹膜癌細胞都消失不見了！
這樣的個案經驗也打破文獻上對於「多處器官轉移的大腸癌」預後一定不佳的印象，文獻上統計，第四期大腸癌的平均餘命 32-33 個月；若是 RAS 突變型頂多 26-27 個月；若還有腹膜轉移則是 15-16 個月，這些劣質條件都加在一起，患者在積極治療下仍達到治癒。
大腸癌轉移後若切除提升存活率
大腸癌復發移轉單一器官 10 年以上存活率僅 3％，五年也是僅 10％，邱先生的大腸癌雖然是多處移轉，10 年來仍控制良好。
在中晚期的大腸癌患者常轉移到肝臟最多、其次是肺轉移，其他的可能轉移部位包括淋巴結、腹膜、卵巢、骨頭、腦部等器官。中國醫藥大學附設醫院肝膽外團隊陳德鴻醫師提到：「大約 100 個大腸患者有 50 個可能轉移到肝臟，20 年前會認為都是末期，但第四期不代表末期，雖然出現有轉移仍是可以切除，切除前後再搭配藥物治療，有機會延長存活，有些病人甚至存活達到 15 年以上。」
陳德鴻團隊累積至少五百例以上大腸癌肝臟切除案例，經臨床數據統計下發現，大腸癌肝轉移的患者若切除後五年存活率可以達到 60％，陳德鴻提到：「加上現在微創手術的進步，肝臟轉移 85-90％ 患者可以使用微創，避免每次傳統開刀方式導致嚴重沾黏及併發症。」
大腸癌多發性移轉的病情來說，張伸吉也提到：「以不論是肝臟、肺臟、腹膜轉移，只要切除乾淨的患者，平均存活率都是遠高於沒辦法切除的患者，希望有轉移若評估可以就趕快就把它切掉，除非腫瘤太多顆、太大顆才不適合切除，能切除乾淨的存活率、成功率都遠高於未切除者。」
諮詢專家：中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科張伸吉主任
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 大腸癌延遲篩檢效應顯現！急診腸阻塞成長至少三成