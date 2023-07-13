中職／金安傳因個人因素離隊！球團今將做說明 新洋投已抵台
中信兄弟洋投金安（Nick Kingham）傳出因個人因素提前離隊，球團表示會在今（13）日進一步說明。而與此同時，球隊新洋投及新洋投艾里歐（Emilio Vargas）也已經抵台，預計將頂替前者的位置。
運動中心/綜合報導
金安來自美國，31歲，196公分，106公斤，右投右打。金安曾於2018-2019年效力美國職棒大聯盟－匹茲堡海盜及多倫多藍鳥，累計９勝９敗戰績，共計131.2局投球局數，送出115次三振、51次保送。近期則是2020-2022年效力於韓國職棒SK飛龍及韓華鷹，累計11勝12敗，防禦率3.37，共計171局投球局數，送出155次三振、50次保送。
而本季在中職，金安在一軍先發出賽5場，共主投23.1局投球，被敲出30支安打、包括4發全壘打，丟掉20分，自責分率高達7.71，送出13次三振。不過運氣不錯，目前個人戰績為3勝0敗。
對於金安突然離隊，中信兄弟球團表示將在13日對外說明，目前為兄弟效力的洋將有4人，包括德保拉（Jose De Paula）、福來喜（Francisco Pena）、泰樂（Tyler Viza），以及新洋投艾里歐（Emilio Vargas）。