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政院通過性平三法　校長、教職權勢發展師生戀最重終身解聘

▲教育部次長林騰蛟表示，未來若校長或教職員工在校園發展有違專業倫理關係，利用權勢發展師生戀，情節嚴重者終身解聘。（圖／行政院提供）
▲教育部次長林騰蛟表示，未來若校長或教職員工在校園發展有違專業倫理關係，利用權勢發展師生戀，情節嚴重者終身解聘。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

台灣性平事件頻傳，行政院會今（13）日通過性平三法修法草案，本次修法重點在於「有效」、「友善」與「可信賴」，此外修法也大幅調高刑責與罰則，關於《性別平等教育法》則明定軍警校院及少年矯正學校納入性平法適用範圍，也規範校長與教職員工違反性與性別有關專業倫理的後續處理，此外教育部也指出，未來若校長或教職員工在校園發展有違專業倫理關係，利用權勢發展師生戀，若情節嚴重，可直接由性平會做終身解聘等處理。

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行政院今日通過性平三法修法草案，關於《性別平等教育法》部分，首先增訂軍事學校、預備學校、警察各級學校及少年矯正學校辦理時，以其所屬主管機關為本法所稱主管機關等；增訂處理校園性別事件，當法定代理人因故無法行使親權時，應告知實際照顧者得主張權益及各種救濟途徑，必要時提供相關服務。

此外增訂行為人為校長、教師、職員或工友者，調查小組成員應全部外聘；學生因該事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任，及法院得酌定最高5倍懲罰性賠償金；增訂校長涉校園性別事件，主管機關性平會倘認情節重大，調查期間有必要調整或停止職務者，得由學校所屬主管機關調整或停止其職務等。

教育部次長林騰蛟也說明，《性別平等教育法》有關校園性別事件部分，除了原來的性侵害、性騷擾、性霸凌外，增加「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，這部分指的是校長或教職員於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性與性別有關之人際互動上，發展有違專業倫理關係，利用師生權勢關係發展違反專業倫理的關係，也就是過去俗稱的師生戀。

林騰蛟表示，現行作法是由性平會調查後，教評會做相關處理，而此次修法則是將類似情形提升到法律位階規範，未來若有嚴重違法教師專業倫理的情形，可以直接由性平會做終身解聘等處理，但仍須待後續子法訂定配合。

政委羅秉成則補充，現行已有針對校長或教職員工違反與性或性別有關的專業倫理行為，已有一定的做法，這次是希望透過修法明文化，讓未來處理有法源依據，透過訂定子法將相關態樣具體化，也強調並非所有師生戀都會陷入上述規範，而是必須違反態樣與一定條件，才會啟動性平調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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