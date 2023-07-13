政院通過性平三法　校長、教職權勢發展師生戀最重終身解聘

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此外增訂行為人為校長、教師、職員或工友者，調查小組成員應全部外聘；學生因該事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任，及法院得酌定最高5倍懲罰性賠償金；增訂校長涉校園性別事件，主管機關性平會倘認情節重大，調查期間有必要調整或停止職務者，得由學校所屬主管機關調整或停止其職務等。
教育部次長林騰蛟也說明，《性別平等教育法》有關校園性別事件部分，除了原來的性侵害、性騷擾、性霸凌外，增加「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，這部分指的是校長或教職員於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性與性別有關之人際互動上，發展有違專業倫理關係，利用師生權勢關係發展違反專業倫理的關係，也就是過去俗稱的師生戀。
林騰蛟表示，現行作法是由性平會調查後，教評會做相關處理，而此次修法則是將類似情形提升到法律位階規範，未來若有嚴重違法教師專業倫理的情形，可以直接由性平會做終身解聘等處理，但仍須待後續子法訂定配合。
政委羅秉成則補充，現行已有針對校長或教職員工違反與性或性別有關的專業倫理行為，已有一定的做法，這次是希望透過修法明文化，讓未來處理有法源依據，透過訂定子法將相關態樣具體化，也強調並非所有師生戀都會陷入上述規範，而是必須違反態樣與一定條件，才會啟動性平調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110