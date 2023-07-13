台越合作！電子業培育人才 廣邀越南專業講師來台交流
為協助解決台商電子業佈局越南面對技術人才短缺，以及推動新南向產業鏈結，經濟部國際貿易局委託國立高雄科技大學，辦理「台越電子產業人才師資訓練計畫」，培訓電子產業種子師資，進而協助在越南佈局之台商提升製造品質及其競爭力，一系列的課程將持續至今年8月9日。
國際中心賴正琳／綜合報導
本課程邀請越南河內工業大學、廣寧省工業大學、海陽省紅星大學、工業技術經濟大學之電子、電機領域專業講師來台，從今年7月4日至8月9日進行為期6週培訓課程，內容包括作業研究、品管與統計分析、物件導向程式設計、啟發式最佳化方法等，並搭配企業參訪，使越南的專家實地瞭解我國電子產業發展現況，汲取台灣成功經驗。
經濟部國際貿易局局長江文若於該計畫開幕致詞表示，台越雙方經貿關係密切，順應全球供應鏈移轉趨勢，台商近年已在北越地區形成電子業聚落，針對台商專業人才需求問題，參考我國發展經驗及國際企業人才培訓模式，協助培訓越南師資，盼其返越後能訓練出符合我電子業廠商所需的尖兵，未來也能順利到台廠服務，提升台商國際競爭力。
本計畫除協助台越企業培育產業技術人才，亦有助於越南吸引我商及其他外商前往投資，同時拓展越南與我國供應鏈合作關係，帶動互惠雙贏的產業合作效果。