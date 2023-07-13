蔡黃汝堅持玩水「穿襪不露腳趾」！孫協志一聽：難怪是女神
綜藝實境節目《飢餓遊戲》本周舉辦「第一屆飢餓金夭獎」並邀來吳婉君、何依霈、亮哲、陳志強、侯彥西、喬雅琳共襄盛舉。結果在其中一道關卡中，身為主持人的蔡黃汝來到泳池旁邊準備玩水，卻堅持不脫掉腳上的襪子，原來在外面露出腳趾，就是蔡黃汝的罩門，讓孫協志忍不住吐槽：「這就是她能成為女神，我們不能是男神的原因。」
記者詹鎰睿/綜合報導
「第一屆飢餓金夭獎」每一關遊戲藝人既是參獎者，也會是評審團，沒想到賽制竟讓藝人心結浮上檯面，像是其中一關王仁甫對評審團的決定相當不滿，而評審團之一的孫協志便跳出來強調：「評審團沒有私人恩怨；但會有個人喜好！」陳志強順勢見縫插針對著王仁甫說：「這個結果就知道，其實協志沒有很喜歡你。」
其中一項是「最佳動作獎」，藝人們必須來到泳池挑戰跳上充氣天鵝船的動作。結果王仁甫童心大起，趁陳志強站在泳池旁準備時，從背後突襲把他推下水，還嫁禍給侯彥西，接著又慫恿侯彥西站到陳志強旁邊，打算再推他一次，沒想到被陳志強發現，直接把侯彥西過肩摔甩入水裡，眾人看到侯彥西在空中轉了一圈落水，驚呼：「這是八點檔的落水動作吧！」
好笑的是，蔡黃汝除了堅持不脫襪子，就連出場都還有差別待遇，因為大家都知道蔡黃汝不會游泳，一輪到她挑戰時，王仁甫、陳志強、許孟哲都自發性地先下水當起護「花」使者，侯彥西更是貼心：「花花我抱妳跳。」還作勢要抱起蔡黃汝，最後蔡黃汝直接被眾男星接住拋上天鵝船。
來到另一關，孫協志、王仁甫、許孟哲輪流吃漢堡，讓其他人猜誰的漢堡沒有加辣，沒想到遊戲結束後，侯彥西加戲推薦自己「有吃空氣漢堡」的才藝，接著就對一旁的蔡黃汝示範，吃的時候雙手比出愛心，立刻被孫協志點破「這是在撩妹啦！」讓眾人笑到不行。