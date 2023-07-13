談判無果！美國演員工會擬發動罷工 好萊塢全面癱瘓眾大片剉咧等
美國演員工會（SAG-AFTRA）13日發表聲明，表示與主要製片公司以及串流平台等資方代表談判無果，談判委員會一致建議罷工，等到美國時間13日早上9點，演員工會委員會將進行投票，投票通過後即發動罷工。美國演員工會的會員多達16萬人，一旦加入已經罷工超過70天的編劇工會行列，形同好萊塢全面癱瘓，不僅拍攝中的電影必須暫停，拍攝完成的電影，上映時演員也不會參加任何宣傳與行銷活動，暑假一眾大片，包括《不可能的任務7》、《奧本海默》、《芭比》等等首當其衝。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約時報》報導，演員工會若確定罷工，將是自1960年以來，好萊塢首次再遇編劇和演員雙重罷工，當時的美國演員工會主席還是後來的美國總統雷根（Ronald Reagan）。美國演員工會現任主席德瑞雪（Fran Drescher）批評資方代表在談判中「侮辱和不尊重人」，完全阻礙了談判進行，「除非他們真誠地想要談判，否則我們無法達成協議」。
而資方談判代表「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）則表示，對於演員工會的決定深感失望，「決定離開談判桌的是他們，不是我們」。AMPTP強調，資方已經提出歷史性的薪資增長以及大幅提高退休金、試鏡保護、演員肖像權等福利，但演員工會仍不接受。
《紐約時報》報導指出，演員工會的訴求與編劇工會類似，包括提高薪資、限制AI人工智慧在業內的應用，要求串流平台補償減少的重播費，還有提到希望降低自錄試鏡，增加現場試鏡的機會等等。而其中，串流數位平台導致的媒體生態變動，以及衍生的經濟分配問題，是談判中最為核心的分歧。
在編劇罷工之後，仍有許多已經完成劇本的電影與電視繼續拍攝工作，不過若演員也加入罷工行列，勢必會造成拍攝中斷。且不僅影響好萊塢，只要有美國演員參與的外國電影與電視，也都將遭受衝擊。