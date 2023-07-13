惡劣氣候影響產量！印度麥當勞不敢賣番茄 政府擬限8成稻米出口
全球極端氣候引發惡劣天氣，身為全球最大稻米出口國、第二大番茄生產國的印度，因為產量大減導致價格不斷飆漲。不僅番茄價格飆升三倍以上，政府還為了控制稻米產量與價格，預計將限制出口數量，外媒認為這將進一步導致全球稻米價格上升。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《CNBC》、《彭博》和《路透社》報導，受到近年來極端氣候帶來的洪水與乾旱影響，印度農作出現產量下降的情況，番茄這類消費者日常生活的必需品更出現短缺，導致國內糧食價格上升。報導指出，光是在今年番茄的價格就翻倍漲了超過300%，從每公斤24.68盧比上漲至每公斤108.92盧比，相當於每公斤番茄價格從新台幣9.29元飆升至41.1元。
番茄嚴重短缺的現象與印度民眾將番茄、洋蔥、馬鈴薯等農產視為消費主食有關，不僅價格呈現高度波動，農民還經常遇到大規模盜竊作物的「番茄小偷」，就連當地麥當勞店家也必須暫時將番茄從菜單中移除。
此外，印度也佔據了全球近40%的稻米出口，由於國內產量大減，加上俄烏戰爭帶起的全球通膨，印度本土稻米價格開始攀升。消息人士指出，政府有意限制稻米種類的出口，這項禁令可能影響印度80%的稻米出口，雖然有助於國內平抑稻米價格，但恐將為全球供應鏈帶來新的波動。