台中首家「韓系男士髮廊」KOREWA開幕！3質感關鍵打造韓系歐巴

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2023亞洲男士髮型指南 韓風超夯「逗號瀏海」席捲全台
「瘋韓現象」持續在台延燒，歸功於韓劇男主角們，總是留著一頭燙捲頭髮，或是時下流行的「逗號瀏海」，也正式適合亞洲男性臉型的最佳髮型指南。利用眉上/眼上瀏海讓額頭視覺開闊，加強五官Pop up；先將瀏海七三或中分，用雙手前三支手指抓灣瀏海熱吹定型，或是平板夾熱塑C字即可，亦可減少造型品使用。
主理人Ben分享，韓式男士風格講求自然「頭型」精緻立體，因此在剪髮過程會利用熱塑去定型，讓客戶回家洗完吹乾就可還原；修剪時更在乎髮流的延展。因此，一般來説台灣男生平均一個月修髮一次去維持髮型，但Korewa韓式男士剪平均可維持2-3個月，多了以上的細節，也是品牌想帶給台灣男士們的美髮美學新體驗。
赴韓考察美髮沙龍店 Korewa進駐台中勤美商圈 引進韓式男士剪髮
主理人Ben分享，前陣子去韓國沙龍店考察發現，當地業者幾乎是買樓開店，手機查了一下附近房價乘以他的坪數估計5000~6000萬跑不掉，我驚訝的同時也看到男士剪髮市場有多大。因此，返台多方評估後我們很快就做出決策要在台中展店。
Ben觀察，旗下近年專做韓系男生的設計師業績在不斷往上提升，可見台灣男士剪髮需求正在快速成長，以經營者視角，時間成本來說，韓式男士剪燙需平均2-3小時，費用約莫5000；而女生則平均3-6小時，費用差不多，但「高翻桌」是男士沙龍的優勢。
加上Korewa長久以來就是專精「韓系美髮」，第四家店只是將專業分渠獨立出韓式男士剪髮。說到這，也歡迎想挑戰韓式男士剪髮的設計師加入Korewa團隊。
專業分渠／展第四家店 主理人Coley：期待看見更多美髮設計師站上舞台
Korewa Men’s Hair salon新店選在台中西區公正街上，緊鄰熱鬧的勤美商圈，店內裝潢一如品牌形象走清新明亮設計，Coley表示，台中第一家韓式男士剪髮將帶給顧客專業美髮沙龍體驗，也期待未來Korewa培養更多設計師站上專業美髮人的舞台。
主理人Bonnie，同時也是Korewa知名設計師，IG擁有上萬名粉絲追蹤，網友號稱「韓系燙髮魔術師」，網友笑稱，讓她剪了頭髮，就像整形一般換了一個人，她親自分享心路歷程，過去當設計師時，每天只想衝高業績增加收入，後來心態漸漸轉變，發現團隊合作才能創造雙贏，毅然決然承接Korewa第二家分店，用自己的經驗傳承給設計師。
每一個設計師都代表一個品牌，主理人Ben指出，Korewa能站穩台中韓系髮廊這塊市場，在於培育髮型師心態，「公司只是協助他包裝，你是一個品牌的代言人，把自己當成網紅KOL，我們給他們這個舞台，讓設計師自我發揮，只要公司福利制度訂好，不怕人才外流」。
如今，Korewa進攻台中髮廊一級戰區勤美綠園道設點，做足準備不畏懼與市場競爭，鎖定男士韓系風格，透過設計師巧手變化，讓Korewa 有信心成為台中「歐巴製造機」。
Korewa Men’s Hair Salon
📌地點：台中市西區公正路106號
📌時間：上午11點至下午8點 （週一固定公休）
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