ONE BOY涼到海外？新展店影片曝　網驚：香港也要開店了嗎？

台中首家「韓系男士髮廊」KOREWA開幕！3質感關鍵打造韓系歐巴

▲台中高質感髮廊Korewa Hair Salon由三位主理人帶領(由左至右)Bonnie、Coley以及Ben於勤美商圈展開第四家店主打韓系男士髮型。(圖／Korewa)
▲台中高質感髮廊Korewa Hair Salon由三位主理人帶領(由左至右)Bonnie、Coley以及Ben於勤美商圈展開第四家店主打韓系男士髮型。(圖／Korewa)

本報訊

台中首家「韓系男士髮廊」正式進軍勤美商圈，Korewa Hair salon第四家分店，由三位百萬設計師兼品牌主理人Coley、Ben及Bonnie領軍，赴韓國考察返台打造台中第一家韓系男士剪髮，於7月1號正式開幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
主理人分享，有別於市場成長占比最高的美式油頭風格髮廊，韓式男士剪髮秘訣在於「剪、燙、吹」剪中燙重塑頭型修飾臉型，同時可減少造型時髮品用量，營造手感吹出來的自然髮流，讓日常造型質感升級，「好整理 X 有型」適合夏日維持頂上美感。

2023亞洲男士髮型指南　韓風超夯「逗號瀏海」席捲全台 

「瘋韓現象」持續在台延燒，歸功於韓劇男主角們，總是留著一頭燙捲頭髮，或是時下流行的「逗號瀏海」，也正式適合亞洲男性臉型的最佳髮型指南。利用眉上/眼上瀏海讓額頭視覺開闊，加強五官Pop up；先將瀏海七三或中分，用雙手前三支手指抓灣瀏海熱吹定型，或是平板夾熱塑C字即可，亦可減少造型品使用。

主理人Ben分享，韓式男士風格講求自然「頭型」精緻立體，因此在剪髮過程會利用熱塑去定型，讓客戶回家洗完吹乾就可還原；修剪時更在乎髮流的延展。因此，一般來説台灣男生平均一個月修髮一次去維持髮型，但Korewa韓式男士剪平均可維持2-3個月，多了以上的細節，也是品牌想帶給台灣男士們的美髮美學新體驗。
 

▲「逗點瀏海」及「紋理燙」是今年韓系男士髮型的重點，紋理燙讓髮型自然蓬鬆，輕盈感瞬間提升，加上逗點瀏海C字彎的修飾臉型，秒變韓國歐巴。（圖／Korewa）
▲「逗點瀏海」及「紋理燙」是今年韓系男士髮型的重點，紋理燙讓髮型自然蓬鬆，輕盈感瞬間提升，加上逗點瀏海C字彎的修飾臉型，秒變韓國歐巴。（圖／Korewa）
赴韓考察美髮沙龍店 Korewa進駐台中勤美商圈　引進韓式男士剪髮

主理人Ben分享，前陣子去韓國沙龍店考察發現，當地業者幾乎是買樓開店，手機查了一下附近房價乘以他的坪數估計5000~6000萬跑不掉，我驚訝的同時也看到男士剪髮市場有多大。因此，返台多方評估後我們很快就做出決策要在台中展店。

Ben觀察，旗下近年專做韓系男生的設計師業績在不斷往上提升，可見台灣男士剪髮需求正在快速成長，以經營者視角，時間成本來說，韓式男士剪燙需平均2-3小時，費用約莫5000；而女生則平均3-6小時，費用差不多，但「高翻桌」是男士沙龍的優勢。

加上Korewa長久以來就是專精「韓系美髮」，第四家店只是將專業分渠獨立出韓式男士剪髮。說到這，也歡迎想挑戰韓式男士剪髮的設計師加入Korewa團隊。
 

▲油頭、鮑伯頭，男士們的新選擇「韓式歐巴」！Korewa主理人Ben赴韓考察，引進韓系男士剪髮進軍台中勤美。（圖／Korewa）
▲油頭、鮑伯頭，男士們的新選擇「韓式歐巴」！Korewa主理人Ben赴韓考察，引進韓系男士剪髮進軍台中勤美。（圖／Korewa）

專業分渠／展第四家店　主理人Coley：期待看見更多美髮設計師站上舞台

Korewa Men’s Hair salon新店選在台中西區公正街上，緊鄰熱鬧的勤美商圈，店內裝潢一如品牌形象走清新明亮設計，Coley表示，台中第一家韓式男士剪髮將帶給顧客專業美髮沙龍體驗，也期待未來Korewa培養更多設計師站上專業美髮人的舞台。
 
主理人Bonnie，同時也是Korewa知名設計師，IG擁有上萬名粉絲追蹤，網友號稱「韓系燙髮魔術師」，網友笑稱，讓她剪了頭髮，就像整形一般換了一個人，她親自分享心路歷程，過去當設計師時，每天只想衝高業績增加收入，後來心態漸漸轉變，發現團隊合作才能創造雙贏，毅然決然承接Korewa第二家分店，用自己的經驗傳承給設計師。

▲主理人Coley(右)與Bonnie(左)經營理念：提供美髮人發揮所長，站上舞台、用經驗傳承培養實力，與團隊邁向雙贏。（圖／Korewa）
▲主理人Coley(右)與Bonnie(左)經營理念：提供美髮人發揮所長，站上舞台、用經驗傳承培養實力，與團隊邁向雙贏。（圖／Korewa）
每一個設計師都代表一個品牌，主理人Ben指出，Korewa能站穩台中韓系髮廊這塊市場，在於培育髮型師心態，「公司只是協助他包裝，你是一個品牌的代言人，把自己當成網紅KOL，我們給他們這個舞台，讓設計師自我發揮，只要公司福利制度訂好，不怕人才外流」。

如今，Korewa進攻台中髮廊一級戰區勤美綠園道設點，做足準備不畏懼與市場競爭，鎖定男士韓系風格，透過設計師巧手變化，讓Korewa 有信心成為台中「歐巴製造機」。

Korewa Men’s Hair Salon

📌地點：台中市西區公正路106號
📌時間：上午11點至下午8點 （週一固定公休）

官方LINE預約

韓系髮型書

官網

蝦皮攜手賣家推「循環包裝計畫2.0」　目標減240萬公斤碳排量

特企／《跑跑卡丁車：飄移》全新賽季改版　迎接夏日急速快感

特企／《劍俠情緣R》迎盛大改版！全新門派明教參戰

特企／高單價膠原蛋白粉掀熱潮　眾網好奇狂搜「定宥推薦」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀