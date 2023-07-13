吃中藥怕傷肝腎？　醫籲「事前做好1件事」能避免

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中西醫整合醫學漸起 抗癌潛力大迄今，中西整合醫學呼聲漸起，中國、香港、日本及新加坡等華人體系都有使用中藥的習慣，如癌症患者或免疫疾病患者，在長期使用西醫化學、標靶免疫治療，致體質虛弱，亦常尋求中醫藥的協助，即便一般民眾，尋求中醫調整體質，亦不在少數。
多數患者就醫時常問醫師，吃中藥會不會傷肝腎？臺北市立聯合醫院中興院區血液腫瘤科及中西整合科主治醫師簡采汝表示，其實只要提前告知醫師現有用藥情形，交互作用是能避免的，臨床也很多患者尋求中西整合治療癌症，免疫疾病得到很好的成效。
癌症治療常見嚴重副作用 中醫輔助緩解不適舉例而言，癌症病患在接受化學及標靶治療，期間因急性蜂窩組織炎使用強效抗生素，本身腸道黏膜脆弱，因此對抗生素產生腸胃副作用導致腹瀉，此時若以中藥清熱解毒藥材，同時投予扶正補脾胃藥物，則患者能減少抗生素使用時間及腸胃道副作用，提前去除病邪，加速免疫，恢復體能及血球數，且不影響原先癌症的常規治療，這才是中西整合原先希望彌補西醫不同面向的美意。
中醫治療分輕重緩急 應事先告知用藥狀況簡采汝分享，中醫治療原則有分輕重緩急，“急則治其標，下藥宜峻，中病即止，緩則至其本，扶正為上”。建議就醫時，提前告知醫師現有用藥情形，例如，使用抗凝劑、利尿劑、特殊免疫抑制劑或抗癌標靶藥，讓醫師更快速了解病情，精確用藥，如此才能達到中西整合門診一加一大於二的好處。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58476
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