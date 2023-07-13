在港悼六四被捕！台大劉家儀：不需再到警署報到

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年6月3日，劉家儀與另一名前支聯會常委關振邦到維園悼念六四，兩人手持A4紙，上面寫上個人悼念六四，會絕食「89643.4秒」，即將近25小時，以悼念六四死難者，支持天安門母親。
隨後，香港警察以「作出具煽動意圖的作為」罪嫌，拘捕兩人。其後兩人獲准保釋。
劉家儀今天向中央社表示，她與關振邦7月5日再到警署報到時，警方表示不用繼續保釋，因此他們不須再到警署報到。迄今警方沒有對他們提出檢控。
劉家儀是台灣大學建築與城鄉研究所學生，之前因為疫情等原因而休學。
對於現在不需再到警署報到，是否會如期在9月返台就學，劉家儀表示，香港局勢時刻在變，下週或下月會發生什麼事在自己身上，她也不知道，「9月會否如計劃回台，要看情勢發展」。
劉家儀說，如果沒有意外，會爭取在新學期回台，「這是出入境自由和教育權利，我會繼續以身體力行去捍衛」。
她表示，34年來她都公開悼念六四死難者，支持天安門母親，堅守爭取自由民主的信念，「過去如是，現在如是，未來亦如是」。
劉家儀指出，這是香港公民基本人權，在「香港人權法」、「基本法」以及「國際人權公約」都得到保障；「而且悼念也是人道與公義之舉，我覺得…憑良知去做事，無怨無悔」。（編輯：邱國強）1120713