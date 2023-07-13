蝦皮淪詐團洗錢工具？ 數位部：將要求業者加強巡查

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產業署回應，蝦皮購物屬於網路購物平台，平台針對賣家販售的物品，都有相關商品上架條款和政策，若賣家販售違反法商品，業者有審核下架或配合主管機關通知後下架的義務。
產業署表示，將要求業者加強巡查不法及可疑商品，並持續優化相關技術，以維持網路購物環境的健全，未來也協助檢警調與電商平台建立更暢通的交流管道，防範違法事件。
至於網路購物平台被洗錢、地下匯兌等不法使用，產業署3點說明，第一，第三方支付服務業洗錢防制辦法業已經在今年1月1日開始實施，第三方支付業者皆須依規定確認客戶身分（KYC），並就可疑交易申報給法務部調查局，蝦皮拍賣的金流樂購蝦皮為第三方支付服務業，應依該規定辦理，數位部將對第三方支付服務業業者進行洗錢防制查核。
第二，蝦皮的賣家若違法買賣人民幣，依中央銀行法及銀行法相關規定，非銀行單位未經許可不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌等業務。若調查發現賣家經營未經中央銀行許可的人民幣現鈔買賣業務，將督促平台業者加強查緝，業者也應該把相關狀況通報給金管會。
第三，賣家若有違法代儲值狀況，依銀行法規定非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，若經查證賣家代儲值有涉外匯兌業務，將督促平台業者加強平台巡查，業者應把相關狀況通報給金管會。（編輯：潘羿菁）1120713