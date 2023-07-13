「日本恐怖大師」清水崇2023鬼片新作！靈媒看完發現神祕的存在
「日本恐怖大師」清水崇最新作品《忌怪島》以孤島為故事舞台，找來傑尼斯男團「浪花男子」成員西畑大吾主演，生駒里奈、山本美月、平岡祐太、水石亞飛夢、川添野愛、當真亞美、伊藤步等人共演。電影故事講述VR研究團隊「新世界」造訪南方小島，卻遭遇接連來襲的神祕之死與謎團、被釋放的「紅衣女」詛咒等奇怪現象。而《忌怪島》在日本上映前，主演跟靈媒一起進行直播宣傳，靈媒把眼前看到的畫面一五一十說出來，令西畑大吾嚇到不敢說話。
記者陳雅蘭/綜合報導
西畑大吾在《忌怪島》中飾演天才腦科學家「片岡友彥」，回顧收到邀約時的心情，他表示很吃驚：「我本身很害怕恐怖的東西，又是個膽小鬼…以為會是個很膽小的角色，結果飾演的卻是完全不相信科學無法解釋的事情的角色。拍攝的每一天，我都在思考該怎麼樣才能更貼近角色。」對於他首次主演恐怖片的表現，清水導演則大讚：「西畑很聰明，腦袋很好，他能夠馬上演出我所描寫的片岡友彥這個角色，合作起來很輕鬆。」
雖然不敢看恐怖片，但西畑大吾透露他的心理陰影，就是來自清水崇的經典之作，西畑大吾說：「我不是一開始就不敢看恐怖片，是因為某部作品成了我的心理陰影，那部作品就是《咒怨》。」接著他說：「小學時我到朋友家住，一起看了這部電影，俊雄（《咒怨》裡的角色）實在太嚇人了…就算想忘也忘不了，甚至還會出現在夢裡。後來我想去DVD出租店租借電影，而新片區的對面就是恐怖片，猛然一看感覺像俊雄在看著我，真的好討厭。」
《忌怪島》在日本上映前，找來西畑大吾、生駒里奈等主要卡司進行直播，還特地邀請日本靈媒到現場視察，靈媒提到在場的所有演員都擁有「靈界之門」，靈媒表示：「不知道清水導演是如何選角的，跟之前有找我看過的《樹海村》的卡司們一樣，真的很厲害。我看了兩次《忌怪島》，第二次的時候發現畫面有些扭曲，在故事進行中，就在西畑大吾的背後…」一席話令現場一片譁然，靈媒接著說：「不是紅衣女，而是他本身擁有的守護靈或守護神之類的出現在電影裡，去看電影的觀眾們，仔細看西畑大吾的話，說不定可以找到喔。」西畑大吾頓時被嚇到說不出話，也為電影更增添一股詭異氣息。《忌怪島》8月11日在台上映。