台南登革熱今確診+12　累積已破300例

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登革熱防治中心蘇世斌主任提醒，如果民眾被確診為登革熱，請遵照醫師指示服藥、多休息、多喝水，尤其是年長者或有慢性病史者為登革熱重症的高風險族群，請多加留意自身健康狀況，如出現登革熱警示徵象，如腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血（如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等），嗜睡或躁動不安等症狀，必須立即就醫治療；另務必注意出現症狀後五天內為登革熱病毒血症期，這段期間請盡量穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，以避免被病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去，感染到最親近的家人或周遭的鄰居。
此外，因第一型登革熱症狀不明顯診斷困難，市政府為感謝及鼓勵醫療院所加強通報，登革熱防治中心將針對醫療院所通報確診的登革熱病例，每例提供通報獎金新台幣500元，搭配登防中心於社區設立的擴大採血站，撒下天羅地網讓病毒無所遁逃。
為了解化學防治藥劑（洛必寧）殺滅成蚊效果，登革熱防治中心商請國家蚊媒傳染病防治研究中心對於仁德區斑蚊之防治效能進行藥效測試，研究結果目前防治中心依廠商建議的稀釋倍數下，仁德區埃及斑蚊24小時死亡率為100%，證明緊急化學防治對於帶病毒的成蚊之殺滅具有一定的效果。
臺南市政府表示，將持續針對各類型場域加強登革熱稽查，特別提醒高風險行政區內的工地、空屋、空地，請所有權人應善盡管理責任，落實巡檢、孳清，避免成為防疫死角，市府並持續貫徹強力執法，針對登革熱病媒蚊孳生源加強取締，無勸導改善期，一經查獲將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，絕不寬貸。