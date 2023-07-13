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陳昇遭控性騷擾！受害者轟「道歉避重就輕」　經紀人：目前沒回應

▲陳昇被指控言語性騷擾，受害者批道歉避重就輕。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲陳昇被指控言語性騷擾，受害者批道歉避重就輕。（圖／宜辰整合行銷提供）

記者吳雨婕/台北報導

近期「#MeToo」議題延燒，其中歌手陳昇被女設計師呂瑋嘉指控言語性騷擾，她發文指控後對方主動傳訊息表達想誠懇道歉，但卻因為陳昇方面的道歉信一直避重就輕，甚至絕口不提言語性騷擾一事，讓她認為根本自始自終只是對方在「風險控管」而已。針對此事，《NOWnews今日新聞》詢問陳昇方面回應，經紀人僅回：「目前沒有回應。」

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呂瑋嘉在臉書發文表示，「原本沒想再陷在這件事裡了。但看到陳昇隨即展開的演唱會訊息，我決定再寫下這幾天的心路歷程。」接著說起，上個月發文時，她之所以沒有點名陳昇姓名，是因為她把發文當做自我對話的過程，也透過此機會可以放下心中的祕密，但沒想到卻是另一段鬧劇的開始。

呂瑋嘉提到，上個月貼文公開後，對方團隊主動傳訊息接觸，並誠懇表達希望公開道歉，她認為如果是真心誠意的道歉，她願意原諒、放下，可是事情並不如她想像的狀況發展。

▲陳昇舉辦演唱會彩排。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲陳昇被指控言語性騷擾。（圖／宜辰整合行銷提供）
呂瑋嘉直言：「在所謂的『道歉信』來回修改、推託，與那封『長信』對事發的描述不實、避重就輕甚至絕口不提他曾經對我的言語性騷擾之後，我便醒悟，這又是一次假藉誠意、騙取我的同情與心意，遂行自己私慾的劇碼。對方傳訊給我，自始至尾就是『風險控管』的過程。」

▲女網友指控遭陳昇言語性騷擾。（圖／翻攝呂瑋嘉臉書）
▲呂瑋嘉指控遭陳昇言語性騷擾。（圖／翻攝呂瑋嘉臉書）
因此呂瑋嘉認為，「我曾以為、也希望我可以在他身上看到惡意之外的面貌。但這次我決意將對方名字說出，除了是要好好告訴自己，你是有力量的；也希望不要再有下一個人，因為看重自己專業而被看似光鮮亮麗的藝術家軟土深掘。」最後直接點名陳昇，並表示，「你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上。」

針對指控，陳昇方面回應《NOWnews今日新聞》，「目前沒有回應。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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