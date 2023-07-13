陳昇遭控性騷擾！受害者轟「道歉避重就輕」　經紀人：目前沒回應

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呂瑋嘉提到，上個月貼文公開後，對方團隊主動傳訊息接觸，並誠懇表達希望公開道歉，她認為如果是真心誠意的道歉，她願意原諒、放下，可是事情並不如她想像的狀況發展。
呂瑋嘉直言：「在所謂的『道歉信』來回修改、推託，與那封『長信』對事發的描述不實、避重就輕甚至絕口不提他曾經對我的言語性騷擾之後，我便醒悟，這又是一次假藉誠意、騙取我的同情與心意，遂行自己私慾的劇碼。對方傳訊給我，自始至尾就是『風險控管』的過程。」
因此呂瑋嘉認為，「我曾以為、也希望我可以在他身上看到惡意之外的面貌。但這次我決意將對方名字說出，除了是要好好告訴自己，你是有力量的；也希望不要再有下一個人，因為看重自己專業而被看似光鮮亮麗的藝術家軟土深掘。」最後直接點名陳昇，並表示，「你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上。」
針對指控，陳昇方面回應《NOWnews今日新聞》，「目前沒有回應。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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