一發病就高致死、易重殘！「流行性腦脊髓膜炎」早打疫苗有效預防

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潛藏在生活當中的未爆彈？！認識「流行性腦脊髓膜炎」！
主要傳染途徑：飛沫傳染國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎教授表示，腦膜炎雙球菌平時就存在於生活環境當中，根據台灣疾病管制署2001年調查，20-24歲之男性之腦膜炎雙球菌鼻咽帶菌率達2.3%，估計台灣健康帶菌者將近有五十萬人。且無症狀帶菌的時間可能長達數月。
腦膜炎雙球菌主要傳染途徑為飛沫傳染，長時間處與同一個居住空間或教室的族群，容易互相傳染此菌。
主要發生、不限於嬰幼兒：在台灣，流行性腦脊髓膜炎主要發生在嬰幼兒，約三分之一的個案發生在小於4歲，尤其是小於1歲的嬰兒。醫師解釋，儘管嬰兒未必經常出門，但家長在職場中或是兄姊在校園內處於群聚環境，都有可能被傳染成為無症狀帶菌者，返回家中後就有可能將細菌傳染給免疫力較低的新生兒。
流行性腦脊髓膜炎快又猛！一天內就可能致命或重殘。
前８小時症狀似感冒：台灣兒童感染症醫學會理事長暨林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成教授提醒，流行性腦脊髓膜炎發病後8小時以內，患者症狀極為不明顯，與感冒症狀相似，如發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等。直到第9至15小時，才可能出現相對典型的後頸部僵硬、平衡感變差等症狀，但仍然容易被輕視。
一天內就可能致命：倘若仍未即時就醫，在16至24小時之間，可能就會造成器官衰竭甚至死亡，整體而言，黃金救援時間僅有短短的24至48小時，即使給予適當治療，死亡率仍有10%至15%。若未經症狀直接進展至敗血症，致死率更可高達40%。
倖存者可能重殘：除此之外，就算獲得妥善治療且治癒，也可能因為中樞神經感染嚴重，造成腦性麻痺、聽力喪失、智力受損、癲癇等神經學後遺症還可能因為血栓導致肢體缺血壞死、甚至需要截肢。倖存者中有20%須承受相關後遺症。
治療待加強，預防為上策！流行性腦脊髓膜炎源於細菌感染，臨床上以抗生素為治療主力，患者也需要住進加護病房觀察，少數個案甚至須透過洗腎維持身體功能。治療仍有加強空間，對患者未來的人生旅程、自我實踐，無疑會帶來阻礙，家長的照護成本也會大幅提升。因此鼓勵以預防為重。
６招防流行性腦脊髓膜炎，嬰幼兒和照護者早打疫苗！
黃玉成理事長呼籲，有鑑於嬰幼兒感染流行性腦脊髓膜炎風險較大，為守護孩子的健康，務必掌握預防勝於治療的原則，除了勤洗手、戴口罩、減少出入人流密集場所以外，接種疫苗也是預防方式之一。
建議嬰幼兒、新生兒以及照護者接種疫苗，孩童可於2-3個月大安排接種，可諮詢專業醫療人員，並遵照台灣兒童感染症醫學會接種建議，選擇適合的預防型別疫苗，及早做好流行性腦脊髓膜炎預防，讓家中寶貝幸福快樂的人生故事可以繼續下去。
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