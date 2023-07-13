政院通過「青安貸款精進方案」 藍委：青年恐一輩子跟銀行打交道
行政院會今（13）日通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，貸款額度從800萬元調整為1000萬元，貸款年限從30年調整為40年，寬限期從3年延長到5年，貸款利率加碼補貼至1.5碼，另青安房貸利率下殺到1.775%。對此，國民黨立委李德維質疑，貸款年限延長至40年，讓青年欠錢欠更久，恐一輩子都跟銀行打交道，政府變「銀行貸款助銷員。」
記者翁子竣／台北報導
李德維受訪指出，對該方案他感到有點擔憂，假設一名男性青年22歲讀完大學，23歲當完兵後起初沒錢，25歲買房貸款就要還到65歲。他質疑，年限拉至40年，年輕人會對此感到歡迎，抑或某種程度上，只是讓青年房貸漩渦漩的更久。
李德維強調，該方案通過恐又成民進黨政府，主張為青年買房「想方設法的工具」。針對青安房貸利率至1.775%，李德維指出，1.775%的數字，政府能夠維持多久？政府整體利率會講定40年都是同樣數字？是否遇到市場變化？或相關補貼能維持多久？這都需要說明得更清楚。
不僅如此，李德維也質疑，該方案除民進黨宣傳效果以外，可真正實際上幫到青年購屋族什麼？年限延長至40年，講好聽是每個月負擔更少，但欠錢卻欠更久。他呼籲政府應通盤考量，要年輕人扛房貸到退休，恐一輩子都跟銀行打交道，政策恐成「銀行貸款助銷員」、「建設公司的推銷員。」