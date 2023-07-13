特企／吃在地也要吃當季　馬修嚴選新品優格吃法再進化

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馬修嚴選人氣商品「G+優格飲」為忙碌的通勤族解放雙手，用喝的就能享受綿密又清爽的優格，低熱量且有飽足感，搭配低糖輕加工的當季果漿，口感豐富多變。今夏水果盛產，不只能享受新鮮水果製成的果漿，馬修嚴選也首次選用花蓮區農業改良場與宜蘭青農合作的在地特產「卡蜜拉」哈密瓜打造全新口味：哈密瓜果泥G+優格飲，吃得到哈密瓜的清爽香甜與優格的綿密奶香，全台限量6,000瓶，定價115元/瓶，預計7月底上市。
優格吃法再進化 馬修嚴選原味分享號推出聯名飲品及甜點
馬修嚴選不僅致力打造頂級無糖優格，也持續發掘優格在生活中的多變面向。與知名手搖飲品牌─迷客夏聯名推出最新優格冰沙飲：桃優雪莎。此款飲料使用原味優格分享號，冰涼的蜜桃冰沙與綠光牧場鮮奶帶出優格的清爽與奶香，打破手搖飲給人喝多易胖的既有觀感，喝飲料的同時也能輕鬆喝下活性乳酸菌，既能滿足喝手搖的慾望也能兼顧腸道好菌環境。此外，與法朋烘焙甜點坊首次合作推出的健康系甜點「北海道雪藏乳酪蛋糕」，減糖20%但濃郁風味不減，上市前就獲不少消費者詢問，本月正式開放訂購，消費者可向全台門市及專櫃詢問。
門市限定活動 滿足集點樂趣也支持永續行動
今夏水果豐收，馬修嚴選鼓勵消費者吃當季好的食材也要補充健康好菌，全台門市專櫃同步推出限定活動，只要至門市消費即可獲得電子印花乙枚，集滿指定印花數量則可獲得指定商品或購物回饋。此外，馬修嚴選鼓勵消費者重複利用優格空瓶，也提供門市回收的服務，邀請消費者一起支持環境永續。
馬修嚴選未來也將有更多不同的合作推出，期待能與消費者一起挖掘優格的100種可能性，開啟更多變的生活運用與體驗。全台門市限定活動現正舉辦中，有興趣的民眾即日起可前往馬修嚴選門市體驗試吃，或至官網查詢。
馬修嚴選 聯名甜點及飲品訊息
聯名飲品：迷客夏 桃優雪莎
7/12起於全台迷客夏門市推出
即日起至8/15，凡於迷客夏門市消費即可獲得發票白單，持發票白單至馬修嚴選全台門市即享購物優惠：原味優格日嚐杯G+(250g)乙杯+水果/燕麥G+優格日嚐杯乙杯，優惠價210元。
聯名甜點：北海道雪藏乳酪蛋糕
即日起可於全台馬修嚴選、法朋烘焙甜點坊門市專櫃及官網購買，訂購後採宅配出貨。
馬修嚴選 全台門市優惠
＊即日起8/31，單筆使用1張熟客券或消費滿330元，即獲得電子印花1枚：
＊集滿指定數量印花，即可享指定商品加購優惠
＊集滿10枚以上可兌換原味優格分享號G+、優格益生菌等指定商品
＊印花活動兌換至9/15止