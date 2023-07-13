黃健瑋否認劈腿！被迫簽300萬和解書 W姓前女友沒重疊老婆
黃健瑋昨（12）日遭L姓人夫指控，在2010年與L姓人夫的老婆發生婚外情，黃健瑋承認交往過L姓人夫的前妻W小姐，但是交往時W小姐早就離婚，還被迫簽300萬和解書。對此，指控黃健瑋乘機性交的M小姐，爆料W小姐和黃健瑋的老婆蔡亘晏（爆花）交往時間重疊，對此，黃健偉透過經紀人回應：「爆花不是第三者。」
記者羅凌筠/台北報導
M小姐發文指出，2010年至2011年，她擔任《走向春天的下午》的小編，蔡亘晏是演員之一。小編要採訪每位演員，當時蔡亘晏的男友是黃健瑋，「如今爆出2010年，黃健瑋和L先生的前妻W交往，我好想問，當時黃先生有多少交往對象？W和蔡亘晏是重疊還是無縫接軌？」
M小姐質問：「黃先生從非常痛苦的經歷迅速抽離，然後交了下一個女友（先假設不是重疊而是無縫接軌），心境轉折十分迅速呢。交往對象4個字實在太侮辱人了，性侵就是性侵，把被你性侵過的女生說成交往對象，這不只是二次傷害，更是極大的羞辱！」
黃健瑋透過經紀人回應：「《走向春天的下午》演出是在2010的12月24日一直到2011的1月28日，那時候我還未跟爆花交往，甚至根本不熟。M女士完全在捏造不實資訊。現在不管證據，依照自己的想法就能指控他人。爆花不是第三者，交往時間是在當時合作的舞台劇《李小龍的阿砸一聲》結束後。」
※【NOWnews 今日新聞
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