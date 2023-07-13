Google聊天機器人Bard　進軍歐盟和巴西市場

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Google正在加快腳步追趕競爭對手微軟（Microsoft）。微軟急忙將類似ChatGPT的功能整合到旗下一系列產品中，包括搜尋引擎Bing。
Bard產品負責人克拉齊克（Jack Krawczyk）和工程部門副總裁蘇巴曼亞（Amarnag Subramanya）在部落格中寫道，Bard「現在已在世界大部分地區推出，可透過廣泛的語言使用」。
克拉齊克表示：「從今天開始，你可以使用40多種語言與Bard進行協作，包括阿拉伯語、中文、德語、印地語和西班牙語。」
「有時候透過聆聽大聲朗讀的內容，可以幫助你以不同的方式處理思緒。如果你想聽到單字的正確發音，或聆聽詩詞或劇本時，這尤其有用。」
他說，用戶現在可以將Bard回覆的語氣和風格，調整為易懂、長版、短版、專業或日常；也可以固定或重新命名對話，將程式碼匯出到更多地方，以及在提示欄中使用圖片。
蘇巴曼亞向媒體表示，用戶可以選擇不收集他們的資料。
Google因涉嫌濫用用戶個人資料來訓練AI系統，在美國正面臨一項廣泛的集體訴訟。
蘇巴曼亞拒絕就是否計劃開發Bard應用程式（app）發表評論。他說：「Bard是一個實驗。我們要大膽，也要負責任。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120713