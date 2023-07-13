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Jennie偷放閃！發文藏戀愛線索　驚見巴黎和V約會「同款穿搭」

▲Jennie昨日曬出多張生活照，卻被發現照片中的穿搭，和先前傳出與V在巴黎街頭約會的造型一模一樣。（圖／翻攝自Jennie、AMAR Taoualit IG）
▲Jennie昨日曬出多張生活照，卻被發現照片中的穿搭，和先前傳出與V在巴黎街頭約會的造型一模一樣。（圖／翻攝自Jennie、AMAR Taoualit IG）

記者賴禹妡/綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie和男團BTS成員V（金泰亨）頻頻傳出緋聞，兩人今年5月還被拍到在巴黎街頭牽手散步，但雙方始終沒有正面回應戀愛傳聞。Jennie昨（12）日更新IG貼文，卻被網友發現，她在照片中的穿搭，竟和先前傳出與V在巴黎約會的造型一模一樣，間接證明當時拍到的女子就是Jennie本人，貼文曝光後，引起粉絲們廣大熱議。 

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Jennie昨日在IG貼出多張生活照，在前幾張照片中，她身穿白色開襟上衣，搭配牛仔長褲及白色布鞋，頭上戴著白色漁夫帽，脖子上繫著紅藍色格紋絲巾，身上還揹著CHANEL小包，打扮俐落有型。 

▲Jennie頭上戴的白色漁夫帽，明顯和緋聞報導中的款式一樣。（圖／翻攝自Jennie IG）
▲Jennie頭上戴的白色漁夫帽，明顯和緋聞報導中的款式一樣。（圖／翻攝自Jennie IG）
貼文曝光後，不少眼尖粉絲發現，Jennie照片中的穿搭，和今年5月她被謠傳和V在巴黎塞納河畔牽手散步時，造型幾乎一模一樣，該條絲巾當時還綁在包包上，意外成為兩人緋聞的鐵證之一。 

▲Jennie貼文中的魚子醬照片，也讓人發現日前V和友人聚餐時，餐桌上有一模一樣的食物擺盤。（圖／翻攝自Jennie、V IG）
▲Jennie貼文中的魚子醬照片，也讓人發現日前V（右圖左一）和友人聚餐時，餐桌上有一模一樣的食物擺盤。（圖／翻攝自Jennie、V IG）
另外，Jennie貼文中的最後一張照片，畫面為餐廳桌上的魚子醬，也有人發現日前V和友人聚餐時，餐桌上有一模一樣的食物擺盤。Jennie接連被認出照片藏有戀愛線索，讓網友們紛紛熱烈留言討論，「這下是自己曝光了」、「根本算實錘了吧」、「天啊太可愛了」、「祝福這對偶像CP」、「是準備公開了嗎」。 

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