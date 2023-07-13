分科測驗結束！教團批命題超綱、作業緊迫　籲大考中心檢討

我是廣告 請繼續往下閱讀
大考中心今天晚間7點於網站公布分科測驗第1天4考科的選擇題參考答案，明天晚間7點公布第2天3考科的選擇題參考答案。
7月28日將公布成績並寄發成績通知單，大考中心並會在當天公布分科測驗各科成績人數百分比累計表及各科5標；大學考試入學分發委員會預計7月28日公布112學年大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，8月1日至8月4日開放登記志願，8月15日公布大學分發入學錄取名單。
全教會、全教總指出，綜觀今年考題，除歷史科、公民科被認為較去年難度提升以外，其他各科均較去年為易。試題大致維持過去水準，重概念、輕計算、實驗入命題、圖表解讀與閱讀理解為關鍵等，但有化學科、生物科、歷史科、公民科等4科的命題品質受較多的質疑。
2會指出，包括化學科創新度不足，命題內容側重有機化學；生物科第4、36題的「菌根」、「多潛能幹細胞」恐有超綱嫌疑；歷史科今、古數量相當，不同於課綱略古詳今的設計，且24題、38至40題涉及舊課綱內容，恐強化現場教師補充更多非新課綱內容的狀況；公民科各冊命題數量應平均分配等，均值得大考中心未來審題時多加留意。
另外，2會表示，今年大考中心太晚公布試場分布表，致使學校、家長端考場等相關服務作業困難，造成基層怨聲載道，以近2年的作業期程觀之，111年尚有4天，今年僅剩2天，如此緊迫的作業天數，將使學校連協助學生訂中午餐盒都困難，大考中心應考量現場端實際的作業狀況，再行檢討整體試務安排日程。