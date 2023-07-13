迪麗熱巴想嫁了！率領3萬水師霸氣求婚 網友笑噴：這是美女特權
來自中國新疆的陸劇女神迪麗熱巴，在經紀公司「嘉行」大咖楊冪離開後，順理成章成為公司一姐，她主演的新戲《安樂傳》近日上檔，迪麗熱巴拍攝短片宣傳，以劇中角色霸氣口吻表示要率領三萬水師求嫁，被網友笑說有點土味，但因為是個性爽朗的迪麗熱巴，說起這段台詞不但沒被嫌土，還顯得可愛、傲嬌，粉絲笑說「這是美女特權」。
記者江芷稜/綜合報導
迪麗熱巴出道多年，在《三生三世》、《長歌行》、《你是我的榮耀》展現精湛演技，獲得許多觀眾喜愛，她外表甜美、說話卻直爽幽默的特性，創造一種反差萌。她和龔俊主演《安樂傳》，飾演一位皇族後代「帝梓元」，為了查清家族所受之冤屈，把自己偽裝成愛撩太子的女土匪「任安樂」，要以三萬水軍求東宮太子妃之位，輔佐太子治理朝廷，劇情趣味橫生。
她在微博為戲宣傳，只見她穿著一套性感露肩洋裝，帶著2位手下向前走，以台詞詢問旁人「安樂寨的求娶聘禮準備得怎麼樣？」手下回答：「一萬水師已就位。」她不滿意地說「不夠」，再度詢問多次，聽到「三萬水師已就位」才露出滿意笑容，儼然是劇裡角色任安樂的化身，口吻相當豪邁。
而這段穿越時空的宣傳影片曝光後，迪麗熱巴飾演霸氣女寨主的語氣，讓觀眾笑說有種土味，忍不住哈哈大笑，猛誇「只有美女拍這種視頻才不會油」、「這劇有點子上頭啊，又土又甜又搞笑」、「三萬水師也等著嫁給寨主呢」，而她在劇裡與龔俊的手心吻，非常活潑俏皮，很有自己的特色。