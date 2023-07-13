隨時留意兒童熱傷害徵兆　預防4招fun暑假

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降低熱傷害風險 四招預防建議容易發生熱傷害的環境包括高溫悶熱的戶外，空氣不流通的室內，以及密閉的車廂裡。正值暑假來臨，是孩子參加各類活動的好時機。國民健康署吳昭軍署長提醒，儘量避開上午10點至下午2點的時段外出，降低因為高溫而造成的傷害，並提供4招預防兒童熱傷害建議，減少熱傷害威脅，保護身體健康。
一、穿著輕便：在穿著上以淺色與透氣材質的衣服為主，讓孩子穿著與成人一樣感到舒適相同厚度的衣物，並在幼兒衣著上不建議有過多的包覆。
二、遮陽通風：外出時，選擇有防紫外線之遮陽帽或選用適合的防曬用品，若使用推車時，則應選擇有透氣的遮陽布，另使用背巾或背帶時，優先選用透氣舒適的材質，避免悶熱，並選擇通風陰涼處休息。
三、時時喝水：不論在室內或室外，適時適量的補充水分，避免瞬間大量的補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代，保持人體所需的水分，避免脫水等症狀。
四、留心孩童：以小型交通車（娃娃車）為例，每次下車時，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事；另，以轎車為例，不可因孩子在睡覺或大人下車處理事情很迅速為由，就將孩子獨自留置車內且車門反鎖，應將孩子一併帶下車，以避免危險事情的發生。若在活動過程發現孩童身體不適，應立刻停止，並儘快休息與補充水分。
疑似熱傷害徵兆 迅速離開高溫環境當兒童身體疑似出現如疲倦、活動力減退等熱傷害徵兆，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥或是感覺快要昏倒，且體溫持續上升、並出現停止流汗、臉頰發紅、皮膚乾燥和嚴重的意識不清或混亂昏迷，請以最快的速度就醫或撥打119儘速送醫。
國民健康署提醒民眾，為兒童做好防熱準備的同時，家長也要隨時留意自己的身體狀況，適時適量地補充水分，善用遮陽與防曬用品，遠離熱傷害的發生，讓親子開心且健康的fun暑假。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58483
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