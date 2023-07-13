行政院修性平三法！婦團憂防治資源不到位

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對於政院提出的加重懲罰，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，許多性騷擾行為都是連續性、持續性，重罰是否就能停止這個持續行為，「我們其實滿質疑的」，且以執法來看，當法條授權罰得越重，執法就會越難成立，因為執法者都會顧及比例原則問題。
覃玉蓉認為，防治性騷擾重點仍在後續的配套措施，像是教育訓練人才資料庫跟調查人才資料庫，但這些人才一下要面對台灣上萬家的企業要提供資源、服務，這樣的教育訓練品質內容是否能維持一定水準是個疑問。
覃玉蓉強調，調查人才的培訓很重要，調查委員的敏感度也很關鍵，如果調查委員沒有經驗、敏感度，調查過程中可能造成被害人二度傷害，因此人才資料庫建置，如何短時間資源到位，「這是我們比較擔心的」。
不過，覃玉蓉也提到，這次納入雇主是性騷行為人時的外部申訴機制，這是許多人多年來認為的漏洞，肯定這部分修法。
現代婦女基金會與台灣防暴聯盟日前曾提出民間版本草案，除要求設立國家防治行動計畫，也要求讓適用性別平等工作法、性別平等教育法者都適用性騷法。
現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩認為，這次草案沒有回應到民間期待，像是納入國家防治責任，以及打破性平三法的界線，讓申訴人可以透過性騷擾防治法提出申訴、讓行為人承擔行政責任。
吳姿瑩說，現在草案只看得到開罰以及要求雇主落實，但雇主會不會做、該怎麼做，這都應該是國家負起責任入場輔導並提供資源協助、讓企業可以落實相關法令，「輔導才是重點」。（編輯：張雅淨）1120713