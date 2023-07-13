剛玩《CS：GO》3天！18歲男開出「藍寶石爪刀#387」 爽賺524萬
新手運大強大了！全球知名的FPS遊戲《CS：GO》，近期出現有位18歲新手男玩家，剛玩3天就意外開出「藍寶石爪刀 #387」刀造型，最終更以16萬9000美元（約523萬新台幣）的價格賣出該把藍寶石爪刀#387。
記者潘毅/綜合報導
《CS：GO》遊戲中可以開箱獲得造型，其中不乏驚人價格的稀有物，玩家可能只花不到100元買鑰匙，就開出價值好幾百倍的稀有造型，因為也被玩家們戲稱為「理財遊戲」。
其中最稀有的造型就是「藍寶石爪刀」，知名YouTuber OhnePixel 也找到這位剛玩三天的yurr69 玩家，他也表示剛獲得「藍寶石爪刀#387」時，就出現有人要以15萬美元（約新台幣465萬）收購的報價。但OhnePixel則立即提醒這位新手，這把藍寶石爪刀 #387 價值至少上看20萬美元（約新台幣620萬），因為距離上一把藍寶石爪刀出現，已經相隔相當久了。
yurr69本來是《特戰英豪》（Valorant）的玩家，但因為帳號被禁封，在朋友介紹之下轉往《CS:GO》發展，打箱子，結果才過3天，就遇到這件事。根據最新消息指出，yurr69最後以16萬9000美元（約524萬新台幣）的價格賣出這把藍寶石爪刀#387。這位18歲的年輕人也表示「我真的不是花錢抽來的，這一筆錢，應該能幫到我爸媽。」