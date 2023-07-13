性平法修正草案禁「師生戀」！青民協籲教育部說明專業倫理界線

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若行為人為校長、教師、職員或工友者，本次修法增訂調查小組成員應全部外聘，以健全調查機制；增訂無論行為人是現任校長或曾任校長，均由主管機關受理申請調查；增訂校長涉及校園性別事件時，由主管機關所設性平會調查處理，如性平會認情節重大，有於調查期間先行調整或停止其職務之必要者，得由學校主管機關調整或停止其職務。
此外還有強化主管機關對學校提供諮詢輔導與適法監督，增訂行為人為學校校長、教師、職員或工友，應負損害賠償責任，校長加重賠償。
行政院政務委員羅秉成表示，不是所有師生戀都會陷入上述規範，而是必須違反態樣、一定條件，才會啟動校園性平事件調查。
青民協對於法規適用範圍擴及軍警及矯正學校，並強化事發後之輔導機制及社福資源轉介，與增強主管機關於調查程序中之監督，並且納入被害人可請求懲罰性賠償金之機制等大方向，表示肯定，盼立法院能盡速完成草案三讀。
青民協指出，現今校園師生關係中，仍存在高度權勢及身分上的特別權利關係，且教師亦有專業的責任及倫理要求，因舊法中未將此型態納入，往往直到教師權勢關係明顯對學生學習權益造成不當影響及干預，或因逾越身體界線，構成性騷擾、性侵害後，才會進入校園性別事件的範圍中，草案將校園性別事件範圍放寬，能較快啟動後續校園性平機制。
但青民協呼籲教育部，就「違反與性或性別有關的專業倫理行為」，在子法中應有更清楚的定義，讓學校教師、校長能更清楚界線何在，以及違反倫理後可能受到的處分，也應讓各校性平會及調查小組成員，有更明確的判斷標準，避免各方對違反倫理的認知有落差。