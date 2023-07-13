泰國總理唯一候選人！皮塔因「票數不足」未能首輪投票順利拜相

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本屆國會大選目前只有皮塔一位總理候選人，泰國參眾議院今舉行了聯席會議，針對總理候選人進行辯論與投票。根據泰國憲法，聯席會議開始後，下議院議長會讓各政黨提名總理候選人，本次有6個黨符合「佔下議院5%議席名額」的資格可以提名，並在議員質詢、投票後選出候選人。
會議上，為泰黨領導人崇南（Cholnan Srikaew）提名皮塔為總理候選人，受到302名下議院議員支持，以及數位上議院議員的質詢；而在泰國下議院議長馬他（Wan Muhamad Noor Matha）的宣布下，領導著前進黨以及執政聯盟的皮塔，正式以302名國會議員的支持下，成為首輪投票唯一的首相候選人。
然而，泰國本次國會大選被認為是年輕世代與保守勢力的對決，皮塔領導的8黨聯盟雖控制了由人民民主投票選出的眾議院500席次中的312席，但他若想贏下整個國會半數支持，就得設法從立場保守的參議院250席次中，爭取部分上議院議員支持，惟泰國上議院是由2014年發動政變後，由泰國軍方任命把持，與皮塔代表的勢力立場多有衝突，相對更難以撼動，2019年就曾發生全體參議員一致投票給當時的軍政府領導人帕拉育的情況。
皮塔在提名前，有信心自己可以傾力回應民眾的期望和鼓勵，並會盡力向仍有疑慮的參議院遊說，爭取共識。不過由衛生部長阿努廷（Anuthin Chanwirakun）率領的泰自豪黨（Bhumjaithai）則表明，皮塔領導的前進黨有意推動修改「冒犯君主罪」（lèse-majesté），而前進黨本身亦有多名議員涉嫌干犯該罪而被起訴，因此泰自豪黨不會支持皮塔的提名。
路透分析指出，這次的投票結果是對皮塔政治影響力的一次關鍵考驗，也是未來執政聯盟提出各項社會改革政策如修改「冒犯君主罪」、讓軍隊退出政治、遏製商業壟斷等法律可能面臨的龐大阻力展現。
儘管皮塔憑藉大量年輕人的支持和首都曼谷的受歡迎程度贏得了選舉，但民選總理或極具希望的候選人往往會碰上被取消資格、被政變、被解除職位等挑戰。如今的皮塔也因身為國會議員持有媒體股份，被控違反競選規則，在投票前1天遭泰國選舉委員會向憲法法庭建議，暫停其議員職務。
對此，皮塔則質疑選委會提出建議的時機，強調「此事不應在總理選舉前一天發生」，並表示前進黨針對刑法第112條提出的改革意見，並無破壞君主制的意圖。