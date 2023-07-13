Me Too新聞不斷！　醫：出現「5狀態」應暫停接收資訊

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負面新聞影響心理健康 包含情緒焦慮、失眠衛生福利部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達表示，負面新聞可能對心理健康產生負面影響，包括以下幾個方面：
1.情緒困擾：負面新聞通常與悲傷、憤怒、恐懼等負面情緒相關聯。持續接觸負面新聞可能引起情緒困擾，導致焦慮、沮喪和壓力增加。
2.消極世界觀：過度接觸負面新聞可能使人們對世界產生消極的看法，認為世界充滿危險和不公。
3.焦慮和恐懼加劇：負面新聞報導中的安全威脅和風險資訊可能引發人們的焦慮和恐懼感。
4.失眠和睡眠品質下降：過度暴露於負面新聞可能導致睡眠問題，如失眠或睡眠品質下降。
5.社交關係受損：負面新聞的過度關注和消極情緒可能導致人際關係緊張和衝突。
沮喪或不舒服 與媒體保持距離、關注正面新聞黃裕達表示，假如看新聞使你感到沮喪或出現不舒服的感覺，這時請你與媒體保持距離。試著做其他的事來取代觀看新聞，建議採取以下措施：
1.控制新聞曝光：限制負面新聞的觀看和閱讀時間，避免過度暴露。同時選擇可靠的媒體，關注客觀、平衡的報導。
2.培養心理健康習慣：注重自我照顧，包括良好的睡眠、健康飲食、進行情緒調節：學習和實踐情緒調節技巧，如冥想、深呼吸、放鬆練習和正向思考。這些技巧可以幫助緩解焦慮和壓力，提升心理健康。
3.培養心理彈性：發展自己的心理彈性，即適應和恢復能力。通過建立支援網路、尋求心理諮詢和發展問題解決能力，增強自己面對負面新聞時的心理韌性。
4.關注積極新聞和靈感：積極尋找和關注那些啟發和鼓舞人心的新聞和故事。這樣的資訊可以提供希望和積極的視角，促進心理健康的發展。
5.尋求支持：如果負面新聞對心理健康產生持續的負面影響，尋求專業心理諮詢師或心理醫生的幫助是明智的選擇。他們可以提供個性化的支援和指導，幫助您處理情緒困擾和建立應對策略。
篩選新聞內容 有嚴重影響應尋求協助黃裕達主任建議，可以從降低收看的頻率著手，可能一天只看一次就好，不必一直緊盯最新進度。並且記住，每個人對負面新聞的影響不同，因此選擇適合自己的應對策略非常重要。如果您感到心理健康受到負面新聞的影響，就暫時擺脫那些負面資訊並請求專業協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58482
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