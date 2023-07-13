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蘇丹內戰　聯合國在亂葬崗內發現87具屍體！譴責民兵犯下暴行

▲聯合國人權辦公室表示，在蘇丹西達佛省（Gharb Darfur）發現一處亂葬崗，至少埋了87具屍體，指控是準軍事部隊RSF與其同盟民兵所犯下的暴行。圖為蘇丹境內的難民營。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國人權辦公室表示，在蘇丹西達佛省（Gharb Darfur）發現一處亂葬崗，至少埋了87具屍體，指控是準軍事部隊RSF與其同盟民兵所犯下的暴行。圖為蘇丹境內的難民營。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

蘇丹陷於內戰已數月之久，交戰的蘇丹政府軍和準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces,RSF）衝突不止，讓蘇丹舉國上下飽受蹂躪。聯合國人權辦公室（UNHCR）13日表示，在西達佛省（Gharb Darfur）發現一處亂葬崗，至少埋了87具屍體，死者包括馬薩利特（Masalits）人，懷疑是RSF與其同盟民兵，所犯下針對種族的暴行，不過RSF否認參與其中。

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根據《衛報》報導，聯合國人權辦公室表示，根據掌握的可靠消息，亂葬崗內的死者是於6月13日至6月21日這段期間內被RSF與其同盟民兵殺害，包括婦女與小孩，還有人尚未斷氣就被拋棄於坑內。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，強烈譴責殺害平民和沒有戰鬥能力之人的行為，要求立即針對這處亂葬崗展開迅速、徹底且獨立的調查，並追究相關人等的責任。圖克並強調，對死者所遭受的冷酷對待感到震驚，任何參與武裝衝突的部隊，至少應該對死者的後事妥善處理，給予基本的尊嚴。聯合國發言人則補充，目前還無法確認死者中包含幾位馬薩利特人。

在蘇丹，RSF除了與政府軍交戰，也經常被指控蓄意殺害馬薩利特人，RSF前身的民兵組織「Janjaweed」曾於2003年針對馬薩利特人展開種族屠殺，當時造成約30萬人死亡，導致大批馬薩利特人逃往難民營。

不過，RSF否認聯合國的指控，聲稱自己並未捲入西達佛省的流血衝突。

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