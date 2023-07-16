朱芯儀專訪／乳癌醫療費「不敢想」　進蕭敬騰2億豪宅做心靈SPA

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讓朱芯儀感動的是，好友蕭敬騰、Summer徹夜不睡，就為了等她手術的結果，朱芯儀說：「我醒來的時候眼睛是完全看不見，一片模糊，我只看到有訊息，可是我看不到字，我直接錄音跟他們講說，『謝謝你們，我手術平安』，他跟Summer姐就回我說，『我們等了一夜值得。』」
對朱芯儀來說，蕭敬騰像是另一種醫生，她開了自己喜歡的歌單，像是「防彈少年團」V的單曲《Christmas Tree》，蕭敬騰就會為她練譜，在家彈吉他給朱芯儀聽，朱芯儀說：「在他家看那片山河，你就會覺得視覺、聽覺整個衝擊，很像你在一部電影裡面獲得一個很好的療癒，它就是一場音樂的SPA，讓你身心靈整個洗滌掉。」在琴聲裡，朱芯儀盡情宣洩自己的情緒，被問到當她淚流滿面時，蕭敬騰有什麼反應？她說：「我們沒有特別對話，他就會一直反覆彈奏，讓我沉浸在音樂裡面。」
然而醫療費高昂，朱芯儀坦言藥物加手術的數字實在難以精算，「我根本連想都不敢想，我那時候每3個禮拜要打1次化療，每一次的費用都會讓你覺得好緊張。」老公衛斯理盼她好好在家休養，但朱芯儀不願，「我在家要幹嘛？你看我、我看你，大家都不要上班，每天大眼瞪小眼？當然是趁我體力好的時候去上班。」最重要的是有錄影時，工作人員和藝人的鼓勵，讓朱芯儀感到安慰，「反而讓我覺得說，我不是一個沒用的人，我還有價值。」
朱芯儀25歲就奉子成婚，她在老公衛斯理創辦拌麵品牌5年裡，一肩扛下2子1女的大小事，把自己逼得很緊，但是她不後悔早婚，「人生經歷只能向前看，我相信我老公可以帶我戰勝恐懼。」她也透露結婚12年來，衛斯理哭的次數1隻手數得出來，卻在她確診乳癌時偷哭好幾次，看到衛斯理哭，她也很傷心，反過來安慰他：「你怎麼擔心我呢，你應該擔心那些癌細胞吧，都說乳癌是心病，我這麼樂觀，它找錯地方居住，它不可能活了。」