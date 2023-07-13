化解緬甸危機　東協外長難達共識

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為今年的東協主席國，印尼昨天在外長會議上敦促成員國針對緬甸危機達成政治解決方案。在為期2天的會議中，外長們今天繼續努力希望達成一致的立場。
然而，在政變發生兩年多後，東協十國為和平做出的努力仍未取得結果。緬甸軍政府持續無視國際批評，並拒絕與反對派交涉。
直到今天，外長們對公報內容仍未達成共識。
緬甸是東協十國的一員，在2021年初發生政變後，東協與緬甸軍政府達成了「5點共識」和平倡議。東協一直在努力推動「5點共識」的實施，但未能成功。
「5點共識」包含停止暴力、軍政府應與支持民主的反對派進行對話等內容。由於「5點共識」未能落實，緬甸軍政府官員被禁止參加東協的高級會議，以致本週的外長會議沒有緬甸代表出席。
一名不願透露姓名的東南亞外交官表示，聯合公報的內容仍在協商，並將在今天稍後發表。
這名外交官並未說明為何最終版本耗費如此久的時間，但根據法新社於11日見到的一份草稿，有關緬甸的部分留下了空白，因為各國仍對其內容和措辭爭論不休。
馬來西亞對緬甸軍政府持強烈批評態度，並敦促東協強力譴責緬甸軍政府包括暴力在內的行為。
馬來西亞外長贊比里（Zambry Abdul Kadir）在昨天晚間一份聲明中表示：「我要求在東協外長會議的聯合公報中，就緬甸問題發表更強有力的聲明」。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1120713