北約峰會後　義大利總理籲多關注非洲國家

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據義大利政府新聞稿，在北約峰會期間，梅洛尼（Giorgia Meloni）出席北約國家元首和政府領袖會議與「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）；與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面；參加立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於總統府舉行的晚宴。
「安莎通訊社」（ANSA）12日報導，梅洛尼在新聞發布會上表示：「我在北約峰會期間，進行了雙邊會晤。我會見艾爾段，一同討論地中海、能源、移民與和平。我也與蘇納克、拜登交談，（美國總統）拜登邀請我7月27日造訪白宮。」
報導指出，梅洛尼試圖恢復義大利在北約的地位，並積極參與北約在這些地區的活動。她表示義大利支持北約正在進行的調整，義大利在東部防線和地中海地區做出的貢獻可證明這點。她說：「我們已經重新贏回在聯盟中的角色，此時必須特別關注東翼，但我們也應更多關注南翼（非洲國家）。」俄羅斯和中國在非洲都占據上風。
梅洛尼表示，不是她執著於非洲，而是因為戰爭的後果。因為生活在一切事物相互關聯的世界，烏克蘭衝突的後果越來越明顯，尤其是對發展中國家。發生的任何事情會對其他地區產生影響。
對於烏克蘭議題，梅洛尼在新聞發布會上表示，烏克蘭在未來加入北約的方向上已向前邁出重要一步，入會程序已簡化，烏克蘭將在條件允許時加入北約（待戰爭勝利後啟動）。
梅洛尼說，義大利明年將擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，這將是義大利在重建問題上發揮主導作用的一次機會，「我認為致力烏克蘭的重建也是解決烏克蘭問題的一種方式」。（編輯：馮昭）1120713