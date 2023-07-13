一審主任檢察官　選任委員公布44人推薦名單

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新北地檢有黃冠傑（48）、陳詩詩（48）、李宗翰（49）、許宏緯（49）、彭聖斐（37）；士林地檢有劉東昀（49）、林思吟（49）；桃園地檢有王柏淨（50）、戎婕（49）、洪榮甫（49）。
新竹地檢有翁貫育（50）、蔡宜臻（49）；台中地檢有胡宗鳴（45）、林俊杰（46）、周佩瑩（46）、鄭珮琪（49）、王亮欽（46）、陳宜君（47）；彰化地檢有蔡勝浩（51）、洪英丰（42）；南投地檢有張姿倩（46）；雲林地檢有施家榮（52）。
嘉義地檢有陳靜慧（46）；台南地檢有郭書鳴（47）、黃齡慧（46）、錢鴻明（47）、柯博齡（44）；高雄地檢有余彬誠（46）、許育銓（48）、任亭（48）、范家振（50）；橋頭地檢有鄭子薇（52）、陳麗琇（46）；屏東地檢有陳妍萩（46）、盧惠珍（48），宜蘭地檢有黃明正（45），基隆地檢有江柏青（46）。
其中，北檢正如火如荼偵辦的立委辦公室執行長張騰龍勾結營建署組長張之明收賄案，正是林劭燁承辦、盧慧珊偵辦新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案、蔡沛珊偵辦im.B吸金案、葉耀群偵辦前台北市勞動局長陳信瑜涉貪案。
另外，林俊杰曾偵辦興泰老總掏空福懋油9700萬元內線交易案、靈骨塔投資詐5000萬元案；范家振因偵辦重大肅貪及舞弊集團而獲頒行政院模範公務人員、鄭子薇曾獲教育部社會教育貢獻獎、行政院全國打詐有功人員獎等多個獎項。
檢審會14日將開會確認，再由法務部長蔡清祥圈選29人，26日公布調升一審主任名單。