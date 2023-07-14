Elsa鐵粉集合！首座「冰雪奇緣主題」在香港迪士尼　必去景點整理

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最受注目的，則是全球首座的「魔雪奇緣世界」，將於11月正式開幕，園區搬進挪威冰川、峽灣、小屋等經典元素，還有像是冰川、峽灣、小屋等。阿德爾山脈則完美融入樂園獨有的大嶼山自然山景中，為艾倫戴爾王國帶來壯麗的背景。
「魔雪奇緣世界」設計靈感源自暢銷動畫電影《冰雪奇緣》及《冰雪奇緣2》。讓旅客如置身於迪士尼動畫電影的場景中，並可以在艾倫戴爾王國遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嘗主題美食及感受艾倫戴爾傳統氣息與氛圍。
建議必去景點則有北山，是《冰雪奇緣》主題園區的最高點。它是艾莎Elsa女王在《冰雪奇緣》中首次打破常規，展現真我，盡情發揮其冰雪魔法的地方。另外還有鐘樓，是安娜曾於動畫中與漢斯王子共舞並合唱《Love is an Open Door》的地方。每小時鐘樓也會響起電影內耳熟能詳的旋律鐘聲。
另外，還有兩項必去設施，登上全球首個以《冰雪奇緣》為主題的雲霄飛車–「雪嶺滑雪橇」，以及「魔雪奇幻之旅」，舒服乘坐小船一睹艾莎女王的冰雪皇宮，並見到來自《冰雪奇緣》的主角朋友。
至於東京的迪士尼，則是於日前宣布，自今年10月1日起，迪士尼樂園和海洋樂園的一日券門票價格都將調漲。東京迪士尼的門票自2021年3月開始改為價格浮動制，會依據平日、假日或是節日，以及前來遊客的人數決定票價。
目前成人票分為4個區間，分別是7900~9400日圓。而10月開始，成人票價最高價將從原本的9400日圓，調漲為10900日圓（約台幣2380元），是開業40年以來首次突破1萬日圓。