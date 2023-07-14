籃球／澎湖公益籃球營落幕　主播課程給職籃夢小朋友「第二選擇」

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主播張立群擁有超過20年的資歷，在課堂上用生動的方式與小球員互動，受到廣大的迴響，也有小朋友深藏不露，對球員如數家珍，甚至對籃球戰術也有研究，課堂上歡笑聲不斷。
張立群說，「過去授課的對象多是企業或大學生，當小朋友上課的經驗不多，加上現場有5所學校的同學，所以即興發揮，並沒有完全照課綱走，不過小朋友都很捧場，也期待能藉由課堂內容，啟發他們對運動的興趣。」
澎湖石泉國小莊靖泓說，「參加這次訓練營讓我更熱愛籃球，能讓職業球員阿巴西親自教導，是很酷的體驗，希望未來能成為職業選手，或是當上體育主播。」
T1職籃聯盟MVP、中信特攻阿巴西受邀擔任教練，親自傳授籃球技巧，「圈粉」一票孩童，瞬間變成孩子王。他笑說，「人生第一次到澎湖，一切都很新鮮，這裡風景很美，有放鬆地感覺。」不過對於自己人氣超高則非常意外，「沒想到這些孩子都知道我是誰，還看過我打球，有點受寵若驚。」
三天的澎湖訓練營今在分組對抗賽後畫下句點，澎湖縣副議長劉凱元、能仁家商教練林正明、全球人壽品牌企劃處副總經理蕭乃心，也代表出席結訓典禮並頒獎。蕭乃心表示，「本次全球人壽舉辦公益籃球營，最主要的目的就是讓小朋友除了課業之外，還能體驗更多元的課程，也特別感謝小學體總、工作團隊、教練團和主播張立群，大家一起攜手讓公益活動圓滿落幕。」