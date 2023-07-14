蘇納克：若中國威脅英國國家利益　將面臨迅速回應

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儘管對報告的結論和建議表示歡迎，蘇納克指出，委員會在2019年啟動相關調查，多數證據在2020年取得，相當於是政府在2021年發布「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）以及今年稍早發布IR更新版（IR23）之前。
蘇納克強調，這兩份報告大幅強化英國的對中立場，且政府實際上已採取符合委員會建議的行動。
其中，IR23指出中國構成「體制性挑戰」，影響政府政策幾乎每一個領域以及英國民眾的日常生活。IR23也提到中國的規模及其對幾乎每一個全球議題的重要性；英國願與中國建立較穩定、可預測的關係，並增進對中國的理解與必要時的合作。
蘇納克接著細數保守黨政府近年來推動的政策和法律，凸顯政府對中國干預、間諜和影響力活動日益深化的理解，包括通過「2023國家安全法」、「2023高等教育（言論自由）法」、「2021國家安全與投資法」，並在去年11月建立跨部會「捍衛民主特別工作小組」（Defending Democracy Taskforce）、今年5月宣布全面停止政府對「孔子學院」的資助，以及近年加嚴審查外國投資等。
根據近日發布的「2021國家安全與投資法」年度執行報告，在2022–23財政年度，政府運用該法所賦予職權，針對外國投資案發布15項禁止或限制命令，其中8項與具中國連結的買主有關。官員並對65起投資案主動提起審查，其中超過40%與中國有關。
此外，今年3月IR23發布當天，英國政府同時宣布隸屬國內情報機構「軍情五處」（MI5）的「國家安全保護局」（National Protective Security Authority, NPSA）正式啟動。
NPSA旨在協助英國企業、學術教育機構以及各官方和民間組織，應對、防範國安相關威脅，提供訓練和諮詢。
蘇納克提到，政府已加倍投資跨部會中國事務相關能力，並特別著力於採取與最密切盟友夥伴協調一致的對中策略，包括美國、歐洲各國、澳洲、加拿大和日本。
蘇納克強調，政府絕不自滿，十分清楚能做的還有更多，必須有效運用新法規和職權，持續隨中國所構成挑戰的演變，調整策略與作為。
他說，政府將審酌委員會的建議和調查結論，評估是否該採取進一步行動，將在適當時機發布完整回應。
情報委員會主席路易斯（Julian Lewis）等國會議員對蘇納克的聲明表示不滿，稱之為「薄弱無力」。路易斯並批評政府對國會監督「戒心過重」，指出自蘇納克提到的2020年以來，委員會已多次進行資訊更新。（編輯：楊昭彥）1120714