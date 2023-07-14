午夜開始罷工！美國演員工會怒批製片方「侮辱」 恐損失40億美元
美國演員工會－電視和廣播藝人聯合會 (SAG-AFTRA）13日發表聲明，表示與主要製片公司以及串流平台等資方代表AMPTP的談判無果，在經過投票後，決定於13日午夜（格林威治時間14日7時）開始罷工，是63年來，電影公司首次面臨編劇和演員的雙重罷工，經濟損失恐上看40億美元。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，代表16萬演員的SAG-AFTRA和美國編劇工會（WGA）都要求增加工資，並保證他們的工作不會被人工智能（AI）取代，但與製片公司、串流平台談判破裂，SAG-AFTRA主席德瑞雪（Fran Drescher）強調，罷工一事本可以避免，現在是不得以而為之，將影響美國乃至全世界數以千計、數以萬計的人，範圍遍布許多行業別。
德瑞雪並怒批製片方回應演員擔憂的方式「充滿侮辱和不尊重」，根本無視演員對產業的巨大貢獻，也拒絕在某些話題上進行有意義的參與，甚至還予以阻礙。
報導指出，演員工會之所以提出上述要求，主要是受到通貨膨脹導致入不敷出，以及當前商業模式削減表演者收入的影響。
《CNN》引述智庫-米爾肯研究所（Milken Institute）首席全球策略師克洛登（Kevin Klowden）分析，聯合罷工可能會造成40億美元或更多損失，並蔓延至其他英語地區，英國、澳洲、紐西蘭等，無論是單純的工作室或進行後製的地方，都將被波及。
在罷工消息傳出後，美國電視和電影製片聯盟透過聲明猛烈抨擊，聲稱是SAG-AFTRA拒絕了提高工資和福利的「實質性提議」，卻選擇了一條將給無數依賴產業過活的人，帶來經濟困難的道路。
報導也提到，罷工讓即將到來的第75屆艾美獎蒙上了陰影，因為許多提名者也都在考慮參與。