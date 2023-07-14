港人遭通緝　英國官員：外交部將召見中國大使抗議

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屈維里安提到，香港當局宣稱追求香港情勢穩定，但他們實際上做的是扼殺香港的獨特性、抑制香港的多元與活力。若港府繼續如此作為，商業界將避而遠之，香港的國際金融地位將受威脅。
她說，香港和中國當局一再譴責英國議員和官員在國會的發言，稱這些發言是干涉中國內政。然而，作為「中英聯合聲明」簽署方之一，英國有權利表明立場，不會因中方威嚇而停止這麼做。
遭北京制裁的保守黨籍國會議員、前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）問，柯維立是否會接見羅冠聰、劉祖迪、蒙兆達等3位流亡英國的港人。他說，這3人居住在英國的這幾年，未曾獲外交部同意接見。
史密斯問，英國政府是否終於將制裁香港特首李家超。史密斯指出，美國政府已對約10名香港官員實施制裁，英國制裁的官員人數卻是「零」。
回應史密斯及其他國會議員的類似提問，屈維里安提到，政府將持續檢視潛在的個人或實體制裁對象。
至於部分議員關切持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人難以如願提早提領退休金，屈維里安指出，英方已敦促香港當局協助提早提領，特別是永久遷居海外的香港居民。
她說，根本問題是中國政府不承認BNO護照，造成對持有人明顯的歧視待遇。她曾向香港財經事務及庫務局局長許正宇提出關切。
屈維里安未回應，柯維立是否將接見羅冠聰等人。（編輯：楊昭彥）1120714