綠7／14提案開臨時會 ！陳建仁擬18日專案報告性平3法

港人遭通緝　英國官員：外交部將召見中國大使抗議

▲有3名流亡英國的香港民主運動人士遭港警以涉嫌違反「港區國安法」為由，懸賞100萬港幣通緝。英國外交部將召見中國駐英大使正式提出抗議。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有3名流亡英國的香港民主運動人士遭港警以涉嫌違反「港區國安法」為由，懸賞100萬港幣通緝。英國外交部將召見中國駐英大使正式提出抗議。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）有3名流亡英國的香港民主運動人士遭港警以涉嫌違反「港區國安法」為由，懸賞100萬港幣通緝。英國外交部將召見中國駐英大使正式提出抗議，最快下週向國會報告結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國外交部主責印太區域事務的副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）今天在國會發表聲明指出，經外交大臣柯維立（James Cleverly）指示，一名外交部資深官員將當面向中國大使就香港當局近日作為正式表達抗議。柯維立13至14日訪問印尼，出席東南亞國家協會（ASEAN）會議。英國是ASEAN正式對話夥伴。

屈維里安提到，香港當局宣稱追求香港情勢穩定，但他們實際上做的是扼殺香港的獨特性、抑制香港的多元與活力。若港府繼續如此作為，商業界將避而遠之，香港的國際金融地位將受威脅。

她說，香港和中國當局一再譴責英國議員和官員在國會的發言，稱這些發言是干涉中國內政。然而，作為「中英聯合聲明」簽署方之一，英國有權利表明立場，不會因中方威嚇而停止這麼做。

遭北京制裁的保守黨籍國會議員、前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）問，柯維立是否會接見羅冠聰、劉祖迪、蒙兆達等3位流亡英國的港人。他說，這3人居住在英國的這幾年，未曾獲外交部同意接見。

史密斯問，英國政府是否終於將制裁香港特首李家超。史密斯指出，美國政府已對約10名香港官員實施制裁，英國制裁的官員人數卻是「零」。

回應史密斯及其他國會議員的類似提問，屈維里安提到，政府將持續檢視潛在的個人或實體制裁對象。

至於部分議員關切持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人難以如願提早提領退休金，屈維里安指出，英方已敦促香港當局協助提早提領，特別是永久遷居海外的香港居民。

她說，根本問題是中國政府不承認BNO護照，造成對持有人明顯的歧視待遇。她曾向香港財經事務及庫務局局長許正宇提出關切。

屈維里安未回應，柯維立是否將接見羅冠聰等人。（編輯：楊昭彥）1120714

蘇納克：若中國威脅英國國家利益　將面臨迅速回應

烏克蘭武裝部隊收到美國集束彈藥　用以反攻俄軍

英情報委員會：中國恐對自由民主體系構成生存威脅

拜登：烏克蘭有朝一日會入北約　俄國已輸掉戰爭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀