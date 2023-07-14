范逸臣被問何時娶田中千繪回家？脫口：我在新戲已經結婚了

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律政影集《八尺門的辯護人》以一起滅門血案探原住民、移工生活困境、廢死議題，范逸臣戲中飾演漁船大副，在老闆楊烈的操控下逐漸黑化，為求生存不得不違背良知的他說：「我不會用反派去定義這角色，也相信每個觀眾對這角色定義都不一樣。」
為了呈現遠洋漁船上的生活，劇組不僅借來真實的漁船，更實際出海拍攝，第一次拍攝船戲的范逸臣透露，劇組一行人都有到高雄接受漁工受訓，並實際考取證照，才能出海拍攝3天，且在船上拍攝很晃，他回憶，劇組的副導幾乎是癱軟在現場，不舒服到無法工作，笑稱：「副導都沒出現過，等於三天沒上班！」場景還原度激高，也讓范逸臣更加入戲，回想起身為遠洋漁工的爸爸和親戚，從小跟他分享的船上艱辛過往。
楊烈是滅門血案背後的腹黑大魔王，其中一場法庭戲讓他印象深刻，「我很少演法庭戲，而且是要在法庭上展現自己虛偽又故作鎮定的一面，把邪惡合理化」，形容角色「洪振雄」看起來靜態，內心卻是暗潮洶湧，因此必須使出渾身解數，才能在螢幕上看起來有足夠且強大的戲劇張力，因此他會從很平靜的狀態，忽然180度大轉變為強烈的情緒，表現出這角色壓力快要爆炸的心境，角色複雜程度讓出道多年的楊烈滿足地說：「我演得很過癮，相信看的人會更過癮！」
此外，楊烈和范逸臣劇中有幾場情緒緊繃的對手戲，范逸臣完全不敢鬆懈，「烈哥一上戲就會有種老闆氣魄，但下戲之後又會變得很謙虛」，楊烈現場分享，他上週出門用餐，餐廳電視上剛好就在播出自己對范逸臣摔筷子的戲，結果就聽到餐廳客人說：「楊烈好兇，范逸臣好可憐！」讓一旁的他哭笑不得。