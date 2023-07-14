《關於我和鬼變成家人的那件事》8月全球上線！許光漢：非常開心
Netflix 13日宣布將於今年8月10日全球獨家上架台灣現象級大作《關於我和鬼變成家人的那件事》，華人獨特的「冥婚」文化將走出台灣，讓全球在華人鬼月期間能夠體驗這場跨界婚姻故事。《關於我和鬼變成家人的那件事》以冥婚為主題，更包含了奇幻、靈異及LGBT等豐富多元議題， 席捲全台3.6億元票房，榮登台灣上半年華語電影冠軍寶座，日前更榮獲台北電影獎「最佳編劇」，入圍「最佳男主角」、「最佳視覺效果」多項大獎肯定，逾190個國家與地區的觀眾將能欣賞這場笑中帶淚的動作喜劇電影，一起見證這場令人「不敢相信」的獨特人鬼情誼。
記者楊穎軒／綜合報導
《關於我和鬼變成家人的那件事》將在鬼門開前夕上線，陪著觀眾用歡笑一同度過鬼月，主演許光漢興奮地表示：「非常開心能帶著《關於我和鬼變成家人的那件事》在Netflix上跟大家見面，希望大家要多多支持，這部非常Netflix的作品。」而在電影中挑戰同志角色，突破性演出一舉入圍台北電影獎最佳男主角的林柏宏也很期待作品能登上國際：「希望大家能夠體驗冥婚文化，看到當中的可愛與瘋狂。當然這個電影裡頭的愛，我也很期待全世界觀眾會怎麼解讀。」曾獲北影影后的王淨也同樣表示非常開心該片與全球觀眾見面：「這是一部充滿了很多議題的電影，不同族群的人一定都可以在裡頭找到自己的感動。」
《關於我和鬼變成家人的那件事》劇情描述恐同又怕鬼的直男警察吳明翰（許光漢 飾）在辦案蒐證時誤撿紅包，與因一場意外冤死的毛毛（林柏宏 飾）被迫結為連理，兩人只好攜手辦案，共同找出肇事兇手替毛毛伸冤，展開一段荒謬又笑中帶淚的旅程。