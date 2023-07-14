泰國總理難產！分析：後帕拉育時代 軍人干政恐難結束
泰國國會13日進行下一任總理的票選，民意最支持的唯一候選人、前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）卻未能在首輪投票過關，僅獲得323票，未達375票門檻導致無法當選總理，將延至下週再次投票。不過除了皮塔能否成功上位，外界最關心的還有泰國政壇的軍方勢力，究竟有沒有可能因為現任總理兼國防部長帕拉育（Prayut Chan-o-cha）於11日宣告自己即將退出政壇與退黨，而有任何鬆動，未來又會給泰國民主派帶來哪些阻礙。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
中國社科院專家許利平接受中媒《澎湃新聞》專訪時分析，即使帕拉育真的退出政壇，並不能因此就認定，軍人干政會徹底畫下句點，頂多只意味著王室新舊更替，已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）的時代真正褪去。換句話說，軍人干政的結構性問題尚未發生任何改變。
許利平認為，帕拉育之後或許還會有「另一個帕拉育」，帕拉育代表的更多是上一代王室的保守派力量，而現在是新國王的時代，有新的權力依存對象也是合理的，保守派勢力還會出現新的代表人物，目前來說，副總理普拉威（Prawit Wongsuwon）的可能性是最大的，無論是資歷還是能力，都具備扛起保守派大旗的資格。
帕拉育的去職，可能是為下一個保守派要角問鼎總理大位鋪平道路，畢竟保守派勢力在泰國盤根錯節，影響不容小覷，以許利平個人的觀點，並不認為帕拉育退出會對保守派有明顯削弱，甚至還會反過來促進保守派內部團結，共同對付新興力量的崛起。
至於保守勢力在本次大選表現不佳，是否為泰國君主制敲響喪鐘，許利平直言，現在下此結論言之過早，對王室不滿的年輕人，不滿累積到什麼程度、足以發動一場社會革命來推翻君主制都還很難說。此外，泰國君主制是否需要改革、如何改革，仍取決於各方勢力的博弈，必須考量是否符合國家及各方利益。