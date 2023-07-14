NBA／熱火已快達到交易Lillard的要求　美媒：有4首輪就很接近了

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「如果拓荒者隊能夠得到4個首輪選秀權，至少1-2名天才球員，然後能匹配交易薪資，那麼交易應該就會完成。」Fentress如此表示，「我被告知，現在熱火有了3個首輪選秀權，再加上Tyler Herro以及另一名年輕球員和匹配薪資的合約。現在的問題是如何得到第4個首輪選秀權。如果你不想要Herro，只需要找來另一支球隊願意接受Herro，並從中得到一個首輪選秀權。」
如此，拓荒者在這筆交易中能得到4首輪，再加上1或2年輕球員，Fentress透露這樣的報價「就非常接近達成交易了」，不過他也坦言在過去幾天，雙方並沒有花太多時間來解決這個問題。
32歲的Lillard在為拓荒者效力11年後，於今年7月2日向球隊提出交易申請，並點名想去熱火隊打球。 從那時起，儘管熱火的報價不能打動拓荒者，但他們似乎成為了這位明星後衛在市場上唯一的追求者。
不過外界一直認為2支球隊之間不會直接達成交易，因為熱火隊試圖將Herro放入包裹，但拓荒者已經擁有Anfernee Simons、Shaedon Sharpe、Scoot Henderson等優秀年輕後衛。
拓荒者總經理Joe Cronin此前表明球隊立場，直言願意花幾個月的時間來等待最佳交易結果。熱火需要找到方式來滿足對方。而他們似乎真的快要找到了。近期有報導指出，布魯克林籃網和聖安東尼奧馬刺等隊對Herro感興趣，這些追求者可能願意為他放棄首輪選秀權。