李玟摯友公開最後視訊電話 CoCo「擠出一抹微笑」表情落寞
華語樂壇天后李玟（CoCo）5日不敵憂鬱症輕生過世，享年48歲，大陸音樂製作人、摯友孫僑志日前公開與CoCo生前視訊的畫面，她雖然和8旬老母一起入鏡，臉上的笑容似乎有些勉強，整個人也顯得格外憔悴，令人心疼。
記者楊穎軒／綜合報導
孫僑志在IG限時動態PO出和CoCo母女倆視訊通話的截圖，只見CoCo即使有上妝，面色仍有些落寞，看似用意志力擠出一絲微笑，對好友比出勝利手勢，眼袋的黑影不知是脂粉還是黑眼圈，給人的感覺與以往開朗又陽光的形象有所差距。
CoCo遺作〈戰歌〉由孫僑志譜曲、監製，兩人私交甚篤，面對好友突然離世，孫僑志難以接受，陷入極度悲傷，發文說「我需要再一些時間...謝謝」，回想製作單曲時的互動，CoCo還提出一起做出道30週年演唱會的邀約，沒想到這是雙方最後一次一起工作，那天視訊也是兩人的最後一面，「妳說妳想要的自由，我說妳本來就是自由的，如今妳終於自由了，只是妳怎麼捨得」。
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