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日本「挽肉と米」來台！開幕日排爆：昨晚就來等吃漢堡排

▲「挽肉と米」台灣店強調使用日本A5和牛，製成手打漢堡排。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「挽肉と米」台灣店強調使用日本A5和牛，製成手打漢堡排。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

日本排隊名店「挽肉と米」來台，落腳於台北中山區赤峰街，強調百分之百復刻日本原味，以A5和牛現做現烤出多汁的漢堡排。今（14）日正式開幕，上午9點開始發放號碼牌，現場一早就已大排長龍，目測約80、90人左右，最早的民眾則是昨晚約莫21點就已報到。

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日本「挽肉と米」在東京有2家分店、京都1家分店，經曾獲米其林一星肯定的台菜品牌「富錦樹」代理來台，今（14）日正式開幕，台灣店訴求原汁原味，但在牛肉的選用，更升一級。

創辦人山本昇平先生提到，在日本分店使用的是日本國產牛，因日本肉品出口管制因素，台日雙方決定直接肉品升級，因此選擇「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」的牛絞肉，品質更好，成本也更高，也因此台灣店每人每套售價650元（已含服務費），比起日本未含稅1600日圓（約新台幣352元），貴上不少，但依舊造成排隊人潮，最早的民眾是昨晚就已抵達現場。

▲「挽肉と米」台灣分店在昨晚約莫9點時，就已有民眾在現場等候。（圖／民眾提供）
▲「挽肉と米」台灣分店在昨晚約莫9點，就已有民眾在現場等候。（圖／民眾提供）
「挽肉と米」台灣店一次提供3顆約90克重的漢堡排，搭配白飯無限續，與一顆可生食級蛋黃、一碗味噌湯。漢堡排每天早上現做，客人上門時才現烤，才能保有豐沛肉汁與飽滿牛肉鮮香。而白飯則堅持使用日本米，嚴選日本宮城縣的一見鍾情米飯，並以大型羽釜鍋來煮飯，並有蘿蔔泥、自製柚子醋與各種自製調味料搭佐，包含生醬油、麻辣粉、青辣椒鹽漬檸檬、椒麻醬、油漬青辣椒與炸蒜碎等。

▲漢堡排強調現烤，業者建議不要將漢堡排切塊，直接大口咬下去的吃法比較能感受到多汁口感。（圖／記者葉盛耀攝）
▲漢堡排強調現烤，業者建議不要將漢堡排切塊，直接大口咬下去的吃法比較能感受到多汁口感。（圖／記者葉盛耀攝）
台灣店的預約登記方式與日本店(京都店除外)相同，採用當日記名方式登記座位，登記開始時間不分時段，皆從早上9:00開始登記。

▲「挽肉と米」海外首家分店、即台灣店今天正式開幕。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「挽肉と米」海外首家分店、即台灣店今天正式開幕。（圖／記者葉盛耀攝）
「挽肉と米」未來台之前，台北東區已有業者自己研發類似的漢堡排，由復興空廚研發自創品牌「肉旨房」。除了有日本和牛漢堡排、美牛漢堡排，另開發月見雞漢堡排、煙燻豬漢堡排，並另有鐵板牛雜、東港炭烤小捲和豆腐野菇漢堡排等，同樣搭配越光米、可食用級雞蛋與多樣配菜等。

▲台北也有漢堡排自我品牌，由復興空廚研發自創品牌「肉旨房」，主打日本和牛漢堡排、美牛漢堡排等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北也有漢堡排自我品牌，由復興空廚研發自創品牌「肉旨房」，主打日本和牛漢堡排、美牛漢堡排等。（圖／記者葉盛耀攝）

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