日本「挽肉と米」來台！開幕日排爆：昨晚就來等吃漢堡排

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創辦人山本昇平先生提到，在日本分店使用的是日本國產牛，因日本肉品出口管制因素，台日雙方決定直接肉品升級，因此選擇「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」的牛絞肉，品質更好，成本也更高，也因此台灣店每人每套售價650元（已含服務費），比起日本未含稅1600日圓（約新台幣352元），貴上不少，但依舊造成排隊人潮，最早的民眾是昨晚就已抵達現場。
「挽肉と米」台灣店一次提供3顆約90克重的漢堡排，搭配白飯無限續，與一顆可生食級蛋黃、一碗味噌湯。漢堡排每天早上現做，客人上門時才現烤，才能保有豐沛肉汁與飽滿牛肉鮮香。而白飯則堅持使用日本米，嚴選日本宮城縣的一見鍾情米飯，並以大型羽釜鍋來煮飯，並有蘿蔔泥、自製柚子醋與各種自製調味料搭佐，包含生醬油、麻辣粉、青辣椒鹽漬檸檬、椒麻醬、油漬青辣椒與炸蒜碎等。
台灣店的預約登記方式與日本店(京都店除外)相同，採用當日記名方式登記座位，登記開始時間不分時段，皆從早上9:00開始登記。
「挽肉と米」未來台之前，台北東區已有業者自己研發類似的漢堡排，由復興空廚研發自創品牌「肉旨房」。除了有日本和牛漢堡排、美牛漢堡排，另開發月見雞漢堡排、煙燻豬漢堡排，並另有鐵板牛雜、東港炭烤小捲和豆腐野菇漢堡排等，同樣搭配越光米、可食用級雞蛋與多樣配菜等。