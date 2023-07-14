升息近尾聲！美元指數失守100 新台幣早盤升近2角重現「30字頭」
美國最新通膨數據強化升息近尾聲的期待，美元指數失守100大關，亞洲主要貨幣兌美元續彈升，日圓兌美元回升至137.66附近，新台幣兌美元今（14）日早盤更升破31元整數關卡，重返「30字頭」，一度來到30.906元，強升1.8角，目前在30.93元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國先後公布最新通膨數據，消費者物價指數（CPI）年增率降至3%，緊接著6月生產者物價指數（PPI）較5月微升0.1%，與去年同期相比，增幅也是只有0.1%，是近3年來最小年增比率。從利率期貨市場走勢顯示，市場已消化美國聯準會（Fed）7月會後再次升息的可能性，但7月以後進一步升息的預期已不復存在，美國升息已近尾聲。
在美通膨降溫、升息近接尾聲之下，美元指數也失守100大關，亞洲主要貨幣兌美元持續走揚，韓元今日早盤來到1269.95兌1美元，日圓兌美元進一步回升至137.74附近，人民幣中間價也大幅上修至7.1318兌1美元，離岸人民幣兌美元則偏弱，在7.1507附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.06元、升2.6分開出後，在亞幣續彈升及台股走揚激勵下，新台幣進一步升破31元整數關卡，重返「30字頭」，一度來到30.906元，強升1.8角，目前在30.93元震盪整理。