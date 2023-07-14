財經小辭典／3年省息逾11萬　「青安房貸」誰能貸、怎麼申辦？

升息近尾聲！美元指數失守100　新台幣早盤升近2角重現「30字頭」

▲新台幣兌美元今（14）日早盤升破31元整數關卡，一度來30.906元，強升1.8角。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（14）日早盤升破31元整數關卡，一度來30.906元，強升1.8角。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國最新通膨數據強化升息近尾聲的期待，美元指數失守100大關，亞洲主要貨幣兌美元續彈升，日圓兌美元回升至137.66附近，新台幣兌美元今（14）日早盤更升破31元整數關卡，重返「30字頭」，一度來到30.906元，強升1.8角，目前在30.93元震盪整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國先後公布最新通膨數據，消費者物價指數（CPI）年增率降至3%，緊接著6月生產者物價指數（PPI）較5月微升0.1%，與去年同期相比，增幅也是只有0.1%，是近3年來最小年增比率。從利率期貨市場走勢顯示，市場已消化美國聯準會（Fed）7月會後再次升息的可能性，但7月以後進一步升息的預期已不復存在，美國升息已近尾聲。

在美通膨降溫、升息近接尾聲之下，美元指數也失守100大關，亞洲主要貨幣兌美元持續走揚，韓元今日早盤來到1269.95兌1美元，日圓兌美元進一步回升至137.74附近，人民幣中間價也大幅上修至7.1318兌1美元，離岸人民幣兌美元則偏弱，在7.1507附近震盪。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.06元、升2.6分開出後，在亞幣續彈升及台股走揚激勵下，新台幣進一步升破31元整數關卡，重返「30字頭」，一度來到30.906元，強升1.8角，目前在30.93元震盪整理。

近2個月新高！日圓換匯價回0.2266元　專家：低點已過有需求快換

美經濟恐衰退！渣打估聯準會利率可能凍至年底　短期美元區間震盪

遊日付現搭配刷卡！專家建議高回饋才划算　雙幣卡還有這好處

非首例！LINE Bank攜2銀行發聯名信用卡　專家解讀背後原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀