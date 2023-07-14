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東南亞最大阻詐資料庫！Gogolook正式掛牌上市　打擊氾濫釣魚訊息

▲來電辨識Whoscall公司Gogolook（走著瞧）在證交所創新板掛牌上市。（圖／Gogolook提供）
▲來電辨識Whoscall公司Gogolook（走著瞧）在證交所創新板掛牌上市。（圖／Gogolook提供）

國際中心／賴正琳綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，且不肖人士常潛藏於東南亞，進行遠端詐騙。來電辨識Whoscall公司Gogolook（走著瞧）在證交所創新板掛牌上市，成為台灣第一家在創新板掛牌的軟體公司，13日一開盤即漲停，股價相較原承銷價新台幣215元漲10%，來到新台幣236.5元。

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Gogolook 投入全球防詐產業10逾年，以「信任科技（TrustTech）」為核心，打造一系列信任科技解決方案，佈局台灣、日本、泰國、馬來西亞、韓國、香港與巴西等市場，運用AI與數據技術，建立起東亞及東南亞最大防詐資料庫。

Gogolook表示，在2023、2024年業績能見度不錯的情況下，將更著重2025年以後的成長規劃，透過強化防詐資料庫、精進人工智慧（AI）演算技術與人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源，達成優於產業平均的長期成長。

Gogolook指出，公司以新經濟軟體為主要業務，透過數據與人工智慧（AI）研發能力打造消費者信任雲、企業端信任雲、商業服務3大產品線，受惠海外市場持續成長及布局多元產品線，今年上半年營收達新台幣3.72億元，年增100%，創歷史同期新高。

Gogolook的產品包括來電辨識Whoscall、查證訊息美玉姨、在巴西市場的訊息管理與防詐 appMessage Checker、AI金融平台袋鼠金融、Web3防詐服務Moonkat等，其中Whoscall軟體目前全球下載已經超過1億。未來Gogolook將積極耕耘東南亞市場，Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰說：「我們會在上市後將會更加努力，攜手各國警方解決當地的社會問題，並在資本市場的支持下，為員工、客戶與股東創造更大的價值，成為社會與科技人文進步重要的推手。」

另外，Gogolook 於今（112）年正式加入全球防詐聯盟（GASA）擔任創始會員，與台灣警政署刑事局、韓國金融監督院、泰國警政、日本福岡市政府以及馬來西亞皇家警察間的國際合作，率領亞洲銜接歐美地區的數位防詐技術與市場版圖。

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