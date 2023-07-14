全家霜淇淋今起買1送1！7-11特大杯美式25元 卡布奇諾也買1送1
全家霜淇淋買1送1開始了！今（14）日起至16日限定，全家霜淇淋使用全盈+PAY支付，不限口味可享買1送1，相當於半價嚐鮮千千聯名新口味；同時，7-11也有大杯精品美式、特大杯美式、卡布奇諾同品項買1送1活動，別忘記搭配自帶杯折扣，原價60元的特大杯美式，只要25元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋買1送1活動又來了，14日至16日凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋（口味不限）買1送1，趁活動期間嚐鮮聯名新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」省荷包又消暑，其中木瓜牛奶霜淇淋滑順香甜，彷彿喝了整杯木瓜牛奶，而椰椰奶奶霜淇淋則可品嚐到香甜乳感與椰奶香氣的完美結合。
此外，全家週末7月14日至7月16日，包括特大杯冰西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限），門市也有買1送1限定優惠。
7-11則是即起至16日前，門市系列消費/繳費/EC寄取當筆加價購，大杯精品美式、特大杯美式、卡布奇諾同品項買1送1，原價60的特大杯美式咖啡，加上自帶杯折扣只要25元爽喝；而黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選第2杯10元（原價60元），搭配自帶杯折扣，平均單杯只要30元開喝，優格好多青茶也有第2杯10元優惠（原價60元）。