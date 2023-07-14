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全家霜淇淋今起買1送1！7-11特大杯美式25元　卡布奇諾也買1送1

▲全家霜淇淋買1送1今起開吃，14日至16日門市使用全盈+PAY支付，不限口味霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家霜淇淋買1送1今起開吃，14日至16日門市使用全盈+PAY支付，不限口味霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋買1送1開始了！今（14）日起至16日限定，全家霜淇淋使用全盈+PAY支付，不限口味可享買1送1，相當於半價嚐鮮千千聯名新口味；同時，7-11也有大杯精品美式、特大杯美式、卡布奇諾同品項買1送1活動，別忘記搭配自帶杯折扣，原價60元的特大杯美式，只要25元開喝。

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全家霜淇淋買1送1活動又來了，14日至16日凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋（口味不限）買1送1，趁活動期間嚐鮮聯名新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」省荷包又消暑，其中木瓜牛奶霜淇淋滑順香甜，彷彿喝了整杯木瓜牛奶，而椰椰奶奶霜淇淋則可品嚐到香甜乳感與椰奶香氣的完美結合。

此外，全家週末7月14日至7月16日，包括特大杯冰西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限），門市也有買1送1限定優惠。

▲全家週末康康五也推出八樣商品買1送1，包括特大杯冰西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限。（圖／業者提供）
▲全家週末康康五推出八樣商品買1送1，包括特大杯冰西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限。（圖／業者提供）
7-11則是即起至16日前，門市系列消費/繳費/EC寄取當筆加價購，大杯精品美式、特大杯美式、卡布奇諾同品項買1送1，原價60的特大杯美式咖啡，加上自帶杯折扣只要25元爽喝；而黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選第2杯10元（原價60元），搭配自帶杯折扣，平均單杯只要30元開喝，優格好多青茶也有第2杯10元優惠（原價60元）。

▲7-11發動周六補班日優惠，茶飲、咖啡好康都有，門市祭出濃萃美式、黑糖珍珠撞奶、四季春青茶全買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11大杯精品美式、特大杯美式、卡布奇諾同品項買1送1。（圖／業者提供）

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