楠梓加工區塑膠廠火警 環保局籲下風處市民做好防護措施
高雄楠梓加工區一處塑膠廠房，今（14）日上午7時許，疑似發生爆炸意外，現場濃煙直竄、爆炸聲不斷，高市消防局獲報後立即派遣消防隊出動全力灌救中。經初步調查，疑似因廠內擺放的化學液體過熱，引發火災，初步排除人員受困、傷亡。環保局也呼籲下風處市民朋友，緊閉門窗、減少外出，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。
記者郭凱杰／高雄報導
今天上午7時38分楠梓區楠梓加工區塑美貝科技股份有限公司發生火警，截至目前為止消防局共出動56車164人，初步了解，目前警消尚未接獲有人員受困、受傷，起火原因初判疑為原料槽爆炸，現持續搶救滅火中。
環保局在接獲通報後，也隨即派員進行環境監控。從環保署測站資料顯示，今天盛行風向為北風系，火災產生之濃煙影響將影響下風處楠梓、左營、鼓山、前金、三民、旗津、前鎮等區域，目前微型感測器已有出現部分上升情形。
環保局也指出今天大氣擴散條件良好，污染物將有望迅速擴散，空氣品質維持在良好～普通之間。因火災仍可能影響下風處之局部空氣品質，且可能產生異味，環保局呼籲下風處市民朋友，緊閉門窗、減少外出，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。