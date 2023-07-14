偏頭痛又眩暈？又痛又暈！認識偏頭痛性眩暈症，留意眩暈方向

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・前庭神經核功能失調
偏頭痛準備發作時，電位波動起自腦幹，向上通過位於橋腦及延腦交界處時，使前庭神經核功能失調，無法調控（抑制）同側前庭神經，大量內耳前庭訊息向上傳進大腦，患者感到眩暈，通常眩暈發作會早於頭痛發作。最後，某半側頭痛時，患者會自覺身體也向該側旋轉。
（圖解說明：偏頭痛性前庭神經核功能失調引起眩暈的機轉。）
・前庭神經麻痺
若是腦幹電位波動並未通過前庭神經核，而是通過近端前庭神經，也就是前庭神經剛進入腦幹，尚未到達前庭神經核之段落，使該處麻痺，該側內耳前庭覺無法有效地輸入腦幹，兩側前庭覺輸入不對稱，患者感到眩暈，通常眩暈發作會早於頭痛。最後，某半側頭痛時，患者自覺身體會向沒有頭痛的另一側旋轉。
・內耳水腫
偏頭痛發作時，血液中出現大量的降血鈣素相關基因胜肽激素（CGRP），目的在於擴張腦血管，若經由基底動脈、前下小腦動脈及迷路動脈進入內耳，內耳血流大增，動脈管壁擴張，血管通透性大增，大量水分進入膜性半規管，內耳水腫，內淋巴液比重變輕，橢圓囊及球囊內耳石斑，比重相對較重，向下壓迫帶有平衡感知器的纖毛，或者，半規管根部壺腹內頂帽，也因比重相對較重而扭曲，引發大量前庭訊號，傳入腦幹，患者感到眩暈，通常眩暈會跟頭痛一起發作。最後，某半側頭痛時，患者自覺身體也向該側旋轉。
（圖解說明：偏頭痛性內耳炎引起眩暈的機轉。）
讀者若同時罹患眩暈及頭痛，就醫前，請先留意自身病症的發作順序、疼痛部位以及眩暈的旋轉方向。就醫時，詳細地告知醫師，可做為診斷疾病時的參考。
偏頭痛性眩暈症，因疾病起自偏頭痛，宜先找出偏頭痛之誘因，考慮是否為上呼吸道感染、睡眠週期改變、腦缺血、肩頸痠痛、顳顎關節痛、中耳炎、食物中毒、藥物過敏…所致，加以治療或預防。由於腦幹中風也會出現頭痛及眩暈，類似偏頭痛性眩暈症，有類似病症者，宜先正確就醫，莫盲目服用止暈及止痛藥。
是否會引起梅尼爾氏症／病？
梅尼爾症病不等於梅尼爾氏症，前者只是後者的一個病因。若偏頭痛發作時，不僅引發眩暈，若連耳蝸神經核或腦幹內聽覺神經路徑都受到影響，就會同時出現聽障或耳鳴，稱之為「偏頭痛性梅尼爾氏症（migraine with Meniere's syndrome）」。若內耳水腫時，耳蝸內柯蒂氏器上的聽毛，跟蓋膜間發生位移，產生聽覺訊號，患者感到耳鳴，稱之為「偏頭痛性梅尼爾氏病（migraine with Meniere's disease）」。
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