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審核前瞻補助爆3弊案　立委執行長、營建署組長羈押禁見

▲營建署組長張之明（圖／翻攝畫面，2023.07.13）
▲營建署組長張之明（圖／翻攝畫面，2023.07.13）

記者潘千詩／台北報導

內政部營建署組長張之明，因涉嫌透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍收受業者賄賂，昨天遭檢方聲請羈押禁見，經台北地院漏夜開庭，今（14）日清晨裁定2人羈押禁見，另外，同案遭聲押的2名行賄業者，法院裁定交保。

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北院法官認為，依據張之明、張騰龍的供述及各項卷證，足認張等2人涉犯《貪汙治罪條例》犯罪嫌疑重大，其中，張之明所犯為最輕本刑5年以上之罪，2人又有滅證、串供證之虞，有羈押禁見之必要。

另外，涉行賄的陳姓、江姓業者也遭檢方聲押，不過，法官審酌，陳坦承行賄，也有串證之虞，且同案收賄的公務員已收押，裁定300萬元交保，並禁止與案件相關人聯絡；江坦承行賄，且有1筆行賄金額較高外，其餘行賄利益均為餐飲，考量權衡比例原則，裁定70萬元交保，禁止與被告、證人聯繫。若經檢察官查知陳、江2人有與相關人聯繫，法院得改命羈押。

8年8800億元的前瞻計畫，包含：綠能、數位、水環境、軌道、城鄉建設等項目，營建署又握有審核權，有廠商想爭取前瞻補助或該署標案，涉透過遊走藍綠陣營的「力大生技」創辦人張騰龍牽線行賄公務員。

據了解，張騰龍過去長期擔任民進黨團的立委助理，目前為國民黨立委鄭天財服務，掛名鄭天財辦公室「執行長」，但實際上有外面的主業；張騰龍與營建署道路工程組組長張之明為堂兄弟，是親戚關係。

▲鄭天財執行長張騰龍（圖／翻攝畫面，2023.07.13）
▲鄭天財執行長張騰龍（圖／翻攝畫面，2023.07.13）
檢調掌握，張之明、道路工程組詹姓課長涉於2021、2022年間，透過「白手套」張騰龍收受賄賂，以協助行賄業者取得前瞻補助或雲林綠電等標案。

檢調12日兵分22路搜索相關人等的辦公室、住處等地，約談張之明、張騰龍、詹姓課長、涉案業者共23人到案，13日凌晨聲押張之明、張騰龍、陳姓、江姓業者等4人，詹姓課長諭令以50萬元交保，黃姓、莊姓業者各以30萬元交保。

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